Томорі, Тео Ернандес та Лофтус-Чік гратимуть із перших хвилин проти Брюгге

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють італійський Мілан та бельгійський Брюгге.

Італійський Мілан та бельгійський Брюгге зіграють поміж собою в третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Сан Сіро.

Паулу Фонсека, після перемоги над фріульським Удінезе (1:0), залучив до стартового складу Габбію, Томорі та Тео Ернандеса до захисту, тоді як Лофтус-Чік гратиме в опорній зоні.

Нікі Гаєн, на тлі перемоги над австрійським Штурмом (1:0), використав із перших хвилин Тальбі на правому фланзі.

Мілан: Меньян — Емерсон, Габбія, Томорі, Ернандес — Фофана, Лофтус-Чік — Пулішич, Рейндерс, Леау — Мората.

Запасні: Спортьєлло, Торріані, Окафор, Дзеролі, Чуквезе, Тіав, Павлович, Терраччано, Камарда, Муса.



Брюгге: Міньйоле — Ордоньєс, Мехеле, Сейс — Тальбі, Ванакен, Оньєдіка, Яшарі, Де Кейпер — Жутгла, Цоліс.

Запасні: Якерс, Ромеро, Сков-Ольсен, Ветлесен, Верман, Скураш, Нільсен, Спілерс, Саббе.



Гра Мілан — Брюгге почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.