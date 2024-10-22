Томорі, Тео Ернандес та Лофтус-Чік гратимуть із перших хвилин проти Брюгге

Італійський Мілан та бельгійський Брюгге зіграють поміж собою в третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Сан Сіро.
Паулу Фонсека, після перемоги над фріульським Удінезе (1:0), залучив до стартового складу Габбію, Томорі та Тео Ернандеса до захисту, тоді як Лофтус-Чік гратиме в опорній зоні.
Нікі Гаєн, на тлі перемоги над австрійським Штурмом (1:0), використав із перших хвилин Тальбі на правому фланзі.
Мілан: Меньян — Емерсон, Габбія, Томорі, Ернандес — Фофана, Лофтус-Чік — Пулішич, Рейндерс, Леау — Мората.
Запасні: Спортьєлло, Торріані, Окафор, Дзеролі, Чуквезе, Тіав, Павлович, Терраччано, Камарда, Муса.
Брюгге: Міньйоле — Ордоньєс, Мехеле, Сейс — Тальбі, Ванакен, Оньєдіка, Яшарі, Де Кейпер — Жутгла, Цоліс.
Запасні: Якерс, Ромеро, Сков-Ольсен, Ветлесен, Верман, Скураш, Нільсен, Спілерс, Саббе.
Гра Мілан — Брюгге почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.