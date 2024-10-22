Анчелотті: У Реала без шпигунів достатньо інформації про гру Боруссії

22 жовтня 2024

Анчелотті: У Реала без шпигунів достатньо інформації про гру Боруссії

Італієць відреагував на рішення німців.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував відмову дортмундської Боруссії проводити тренування на Сантьяго Бернабеу.

"У нас немає жодних шпигунів. Я не думаю, що є секрети у команди суперника, адже зараз можна побачити всі їхні матчі, коли захочеш. Буду відвертим – мені це не подобається. У Реала без шпигунів достатньо інформації про гру Боруссії", – заявив Анчелотті.

Нагадаємо, дортмундська Боруссія вирішила не проводити тренування в Мадриді перед грою з Реалом через побоювання стеження за командою. Головний тренер "джмелів" Нурі Шахін вирішив провести тренування в Німеччині, а потім вирушити до Іспанії, оскільки він не хоче, щоб у Реалі дізнався про його тактику на гру.

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