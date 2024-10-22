Арсенал — Шахтар: історія протистоянь

Football.ua нагадує про попередні єврокубкові зустрічі "канонірів" із "гірниками".

У вівторок, 22 жовтня, донецький Шахтар проведе гостьовий поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде лондонський Арсенал.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Емірейтс (Лондон). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

До вашої уваги історія протистоянь між Арсеналом і Шахтарем, яка налічує чотири матчі і усі в Лізі чемпіонів.

20 вересня 2000 року. Арсенал — Шахтар 3:2

У вересні 2000 року, в Лондоні в матчі з Арсеналом нинішній флагман українського футболу під керівництвом Віктора Прокопенка проводив всього свій другий матч у груповому етапі Ліги Чемпіонів УЄФА, пройшовши туди через драматичні кваліфікаційні матчі проти естонської Левадії та празької Славії.

Рахунок забитим голам у матчі відкрив Олексій Бахарєв, а Андрій Воробей елегантною підсіканням через Девіда Сімена подвоїв перевагу в рахунку. Після чого ініціативу в свої руки і ноги взяв Арсенал: спочатку Вільтор добив м'яч, відбитий Юрієм Віртом після невдалого пенальті у виконанні Тьєрі Анрі (до того ж в епізоді з падінням Вільтора і призначенням пенальті німцем Штрампе був вилучений капітан "гірників" Сергій Попов), а потім несподівано слово взяв захисник лондонців Мартін Кіоун (до цього він на Гайбері не забивав голів чотири роки), який забив два голи в останній п'ятихвилинці матчу.

Арсенал - Шахтар 3:2

Голи: Сільвен Вільтор, 45, Мартін Кіоун 85, 90 — Олексій Бахарєв, 26, Андрій Воробей, 29.

Арсенал: Девід Сімен, Лі Діксон, Патрік Вієйра, Мартін Кіоун, Робер Пірес (Сільвен Вільтор, 34), Фреді Люнгберг (Денніс Бергкамп), Тьєррі Анрі, Жиль Гріманді, Сільвіньйо, Олег Лужний, Нванкво Кану.

Шахтар: Юрій Вірт, Михайло Старостяк, Дайнюс Глевецкас, Анатолій Тимощук, Сергій Попов, Олексій Бахарєв (Олексій Бєлік, 70), Геннадій Зубов, Сергій Ателькін (Сергій Ковальов, 77), Андрій Воробей, В'ячеслав Шевчук, Віталій Абрамов (Валерій Кривенцов, 58).

7 листопада 2000 року. Шахтар — Арсенал 3:0

У Донецьку ж матч пройшов на Центральному стадіоні Шахтар і основа "гірників" взяла впевнений реванш у резервістів Арсеналу, який до того часу забезпечив собі вихід у другий груповий турнір Ліги чемпіонів. Шахтар же після того матчу переграв празьку Спарту і вийшов у Кубок УЄФА.

Шахтар - Арсенал 3:0

Голи: 1:0 — Ателькін Сергій (34), 2:0 — Воробей Андрій (57), 3:0 — Бєлік Олексій (66).

Шахтар: Вірт Юрій, Старостяк Михайло, Глевецкас Дайнюс, Тимощук Анатолій, Попов Сергій, Бахарєв Олексій, Зубов Геннадій, Ателькін Сергій (Бєлік Олексій, 52), Воробей Андрій (Саву Маріан, 86), Абрамов Віталій (Аліуце Маріан, 77), Окоронкво Ісаак.

Арсенал: Стюарт Тейлор, Лі Діксон, Мартін Кеоун, Сільвен Вільтор, Лорен, Тьєррі Анрі (Фредрік Люнгберг, 62), Рей Парлор (Паоло Вернацца, 72), Метью Апсон, Нельсон Вівас, Нванкво Кану, Ешлі Коул.

19 жовтня 2010 року. Арсенал — Шахтар 5:1

Арсенал зіграв у першому таймі як належить топ-клубу: вичавив максимум буквально з нічого. На цьому гра і була зроблена. Можливо, все могло звернути в якийсь інший бік на початку другого тайму, коли Луїс Адріано після передачі Мхітаряна отримав свій найкращий момент за гру, але Фабіанскі відбив удар форварда. А далі пішли нові голи у ворота Шахтаря (три за 9 хвилин).

Спочатку той самий Луїс Адріано, не зробивши свою справу в чужому штрафному майданчику, проявив себе не з найкращого боку у своєму. Форвард взявся не дати пробити Джуру після навісу зі штрафного, спочатку просто штовхав його на вході в штрафну, потім повалив на землю. Фабрегас упевнено реалізував пенальті. Потім Вілшир забив красивий гол після стінки з партнером. Ну і Шамах після закидання Насрі.

Арсенал - Шахтар 5:1

Голи : Александр Сонг, 19, Самір Насрі, 42, Сеск Фабрегас, 59, з пенальті, Джек Вілшер, 65, Маруан Шамах, 69 — Едуардо Да Сілва, 80.

Арсенал: Лукаш Фабіанські, Александр Сонг, Самір Насрі (Андрій Аршавін, 72), Гаель Кліші, Джек Вілшер, Йоган Джуру, Сеск Фабрегас (Невес Денілсон, 62), Себастьян Скілаччі, Маруан Шамах (Тео Волкотт, 71), Томаш Росіцкі, Еммануель Ебуе.

Шахтар: Андрій Пятов, Алекс Тейшейра, Олександр Кучер, Генріх Мхітарян, Даріо Срна, Вілліан (Дуглас Коста, 46), Олексій Гай (Жадсон, 66), Разван Рац, Томаш Гюбшман, Луїс Адріано (Едуардо Да Сілва, 62), Ярослав Ракицький.

Предупредження: Томаш Гюбшман, 57. Луїс Адріано, 58.

3 листопада 2010 року. Шахтар — Арсенал 2:1

Магія Донбас Арени! Не інакше! Що сталося з Арсеналом, щойно ноги його футболістів ступили на газон донецького стадіону? І добре б, криза якась заваляща з лондонцями напередодні трапилася, так ні ж — і в чемпіонаті всіх наліво-направо обігравали, і в ЛЧ тих же "гірників" два тижні тому розгромили.

За підсумком, Шахтар набрав 15 очок у групі і посів перше місце, випередивши Арсенал. У тому сезоні "гірники" дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів...

Шахтар - Арсенал 2:1

Голи: Чигринський (28), Едуардо (45) — Волкотт (10).

Шахтар: Пятов, Гюбшман, Жадсон (Коста, 74), Адріано (Морено, 88), Вілліан, Едуардо, Гай (Тейшейра, 62), Рац, Чигринський, Срна, Ракицький.

Арсенал: Фабіанські, Скілаччі, Джуру, Кліші, Ебуе, Істмонд (Вела, 59), Росіцкі, Насрі, Вілшер, Волкотт (Еммануель-Томас, 82), Бендтнер (Шамах, 73).

Попередження: Гюбшман (27), Гай (47), Рац (83) — Ебуе (27).