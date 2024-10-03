Сімеоне: Поганий вечір для Атлетіко, треба просто прийняти це

Керманич Атлетіко прокоментував розгром від Бенфіки.

Мадридський Атлетіко напередодні в рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА поступився з розгромним рахунком лісабонській Бенфіці.

Бенфіка — Атлетіко 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Це була не найкраща для нас гра, ми не впорались із нею. Суперники були дуже сильними, а усі наші помилки їх виключно підсилювали. Вітаю Бенфіку з їхньою сьогоднішньою силою.

Ми робили хорошу роботу з початку передсезонної підготовки, а потім почалася гра в окремих матчах, яку б ви не хотіли бачити взагалі. Із першого тайму цього матчу було помітно, що це не те, що ми собі уявляли перед стартовим свистком, а потім у другому таймі ще й цей пенальті…

Грізманн, Коке та Де Пауля — це гравці, які мають дуже важливе значення в команді, ми думали про те, щоб надати їм трохи відпочинку. Ми могли потрапити в небезпечну зону перед чужими воротами, але нам не вистачало завершення, нам потрібно було більше передач, потім був цей пенальті, потім гол після розіграшу стандарту... Поганий вечір, треба просто прийняти це, спробувати винести уроки з того, що сталось сьогодні, і відновити енергію для недільної гри.

Давайте не будемо шукати виправдань — ми зіграли погано. За це відповідає тренер, той, хто ставить розстановку, той, хто вносить корективи, тощо. Сьогодні заміни теж не спрацювали. Це була погана гра для всіх, прийміть це, тому що це — частина гри, і тепер спробуйте відновити енергію для недільної гри.

Ще раз, ми зіграли погано, прийміть це. Ми грали погано, зміни не дали нам тих речей, які ми шукали, і прийміть те, що ми грали погано. Ми програли чесно і справедливо, а вони — виграли, бо були кращими, із чим я їх і вітаю.

Не бракувало напруги, настрою чи бажання бігти. Ми грали погано, що ми іноді плутаємо з відсутністю настрою. А коли ти граєш погано, у тебе є шанс програти. Наші суперники скористались усім, що ми їм дозволили, наша гра була поганою.

Є гравці, які є особливими та визначальними. Ле Норман — один із них у нашому захисті. Хіменес сьогодні провів дуже хорошу гру. Нам потрібно вдосконалюватися колективно, тому що один гравець не змусить всіх захищатись краще, але я не сумніваюсь, що Робін допомагає нам в захисті в інший спосіб", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі мадридський Атлетіко зіграє вдома проти французького Лілля.