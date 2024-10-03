Бенфіка — Атлетіко 4:0 Відео голів та огляд матчу 02.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 2 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка на власному полі приймала мадридський Атлетіко й влаштувала суперникам розгром із рахунком 4:0.

Швидкий гол дуже допоміг команді Бруно Лажи встановити контроль над грою, і якщо в першому таймі "матрацники" ще чинили спротив, до друга половина матчу в них не вийшла взагалі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Атлетіко у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Бенфіка — Атлетіко 4:0

Голи: Актюркоглу, 13, Ді Марія, 52 (пен), Ба, 75, Кекчю, 84 (пен)

Бенфіка: Трубін — Ба (Сілва, 85), Араужу, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Флорентіну, Кекчю (Ба, 86) — Ді Марія (Бесте, 71), Павлідіс (Амдуні, 60), Актюркоглу (Ролльгайзер, 71)

Атлетіко: Облак — Мандава, Хіменес, Вітсель — Льоренте (Моліна, 33), Де Пауль (Серрано Мартінес, 46), Коке (Галлагер, 46), Ліно — Грізманн (Серлот, 46), Корреа — Альварес (Сімеоне, 60)

Попередження: Еурснес — Мартінес, Хіменес, Мандава, Корреа