Мотта: Ставлення Ювентуса в грі проти РБ Лейпциг — основа для команди високого рівня

Керманич Ювентуса прокоментував перемогу над РБ Лейпциг.

Туринський Ювентус напередодні в рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв німецький РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг — Ювентус 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "зебр" Тіаго Мотта прокоментував виступ власної команди.

"Цей менталітет є частиною команди, яка носить ці історичні футболки, і те, що хлопці показали сьогодні на полі, викликає велику гордість у всіх: у персоналу, у вболівальників, які були на стадіоні та залишились удома.

Вони передали емоції, бажання, мужність. Я щасливий, хлопці зробили велику роботу навіть перед обличчям усіх можливих негараздів.

Мені сподобалась наша інтерпретація сьогоднішньої гри та стратегія, вироблена проти сильної команди з ентузіазмом. Ми знали, що стартовий пресинг буде важливим, хоча і небезпечним. Потім, коли ми володіли м'ячем, ми повинні були грати в чіткий футбол, щоб мати можливість створити супернику проблеми і привезти додому результат.

Наскільки серйозні травми в Бремера та Ніко? Ми ще не знаємо, ми повинні побачити результати завтрашніх тестів. Сьогодні ще рано щось говорити.

Мої хлопці віддали все. Я просив у команди концентрації. Якщо є сумнівні ситуації — ми граємо, а потім VAR вирішить. Я просто просив концентрації у хлопців.

У першому таймі ми грали добре, мені не сподобалися деякі технічні деталі, наприклад, ведення м'яча, коли його не треба було вести. Але ми грали добре, із бажанням принести нашу перевагу на поле, будучи переконаними в перемозі, тому що ми це показали.

Негативні епізоди завжди трапляються. Можливо, коли ти граєш попереду, їх помічають трохи менше, аніж те, що сталось із Дугласом Луїсом. Важливим завжди є те, як ти ставишся до негативних епізодів, і сьогодні ми зробили це з правильним настроєм. Це основа для команди високого рівня", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє вдома проти німецького Штутгарта.