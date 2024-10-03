РБ Лейпциг — Ювентус 2:3 Відео голів та огляд матчу 02.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 2 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА німецький РБ Лейпциг на власному полі приймав туринський Ювентус і хоча й програв у підсумку з рахунком 2:3, однак матч вийшов дуже яскравим.

Починалась гра з двох травм у гостей ще до 12 хвилини та гола господарів на завершення першої пів години ігрового часу.

Ювентус на початку другого тайму відігрався, але одразу ж залишився в меншості через вилучення голкіпера Ді Грегоріо, після чого РБ знову вийшов уперед.

Але "Червоні бики" не просто не втримали перевагу за рахунком, вони взагалі програли через м’ячі Влаховича та Консейсана.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу РБ Лейпциг — Ювентус у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

РБ Лейпциг — Ювентус 2:3

Голи: Шешко, 31, 65 (пен) — Влахович, 50, 69, Консейсан, 83

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда (Вермерен, 87), Орбан, Люкеба, Раум — Баумгартнер (Генріхс, 46), Зайвальд (Поульсен, 87), Айдара (Нуса, 75), Сімонс — Шешко, Опенда (Сілва, 90)

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Луїс, 61), Бремер (Гатті, 6), Калулу, Камб'язо — Фаджолі, Маккенні — Гонсалес (Фернандеш Консейсан, 12), Копмейнерс, Їлдиз (Перін, 60) — Влахович

Попередження: Раум — Консейсан, Перін

Вилучення: Ді Грегоріо, 59