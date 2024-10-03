Астон Вілла — Баварія 1:0 Відео гола та огляд матчу 02.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 2 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА бірмінгемська Астон Вілла на власному полі приймала мюнхенську Баварію й завдала суперникам першу їхню поразку за тривалий час виступів на груповому/основному етапах у цьому турнірі з рахунком 1:0.

Цей матч у колективу Венсана Компані не вийшов так, як планувалось від самого початку. Баварія тримала контроль над м’ячем, але затягнула із створенням гольових моментів і суперники відчули свою силу.

У підсумку, наприкінці гри вихід на заміну Джона Дурана знову став козирем від Унаї Емері, тоді як у "Рекордмайстера" подібних героїв вечора не знайшлось.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Баварія у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Астон Вілла — Баварія 1:0

Гол: Дуран, 79

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Ремзі (Бейлі, 27, Матсен, 59), Онана (Барклі, 60), Тілеманс, Філоджин — Воткінс (Дуран, 70), Роджерс.

Баварія: Ноєр — Кімміх, Упамекано, Кім (Горецка, 86), Девіс — Лаймер (Тель, 86), Павлович (Палління, 76) — Коман (Мусіала, 46), Олісе (Сане, 66), Гнабрі — Кейн.

Попередження: Матсен, Карлос, Дуран — Упамекано, Гнабрі