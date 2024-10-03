Астон Вілла з голом магічного Дурана шокувала Баварію
03 жовтня 2024
Команда Унаї Емері зупинила божевільну непереможну серію суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Астон Вілла — Баварія 1:0
Голи: Дуран, 79
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Ремзі (Бейлі, 27, Матсен, 59), Онана (Барклі, 60), Тілеманс, Філоджин — Воткінс (Дуран, 70), Роджерс.
Баварія: Ноєр — Кімміх, Упамекано, Кім (Горецка, 86), Девіс — Лаймер (Тель, 86), Павлович (Палління, 76) — Коман (Мусіала, 46), Олісе (Сане, 66), Гнабрі — Кейн.
Попередження: Матсен, Карлос, Дуран — Упамекано, Гнабрі