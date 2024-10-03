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-
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-
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22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
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-
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Астон Вілла з голом магічного Дурана шокувала Баварію

03 жовтня 2024

Астон Вілла — Баварія , Getty Images

Команда Унаї Емері зупинила божевільну непереможну серію суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Астон Вілла — Баварія 1:0
Голи: Дуран, 79

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Ремзі (Бейлі, 27, Матсен, 59), Онана (Барклі, 60), Тілеманс, Філоджин —  Воткінс (Дуран, 70), Роджерс.

Баварія: Ноєр — Кімміх, Упамекано, Кім (Горецка, 86), Девіс — Лаймер (Тель, 86), Павлович (Палління, 76) — Коман (Мусіала, 46), Олісе (Сане, 66), Гнабрі — Кейн.

Попередження: Матсен, Карлос, Дуран — Упамекано, Гнабрі
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