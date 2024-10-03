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-
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-
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-
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Італьяно: Болонья провела чудову гру проти Ліверпуля

03 жовтня 2024

Вінченцо Італьяно, Getty Images

Керманич Болоньї прокоментував поразку від Ліверпуля.

Італійська Болонья у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні зазнала поразки на полі англійського Ліверпуля.

Ліверпуль — Болонья 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "россоблу" Вінченцо Італьяно прокоментував виступ власної команди.

"Очевидно, що ми вийшли на поле так, як і хотіли це зробити, із високо піднятою головою. Ми провели чудову гру, за винятком епізодів із двома пропущеними голами.

Над першим ми могли б попрацювати краще, над другим — загалом добре, але з тієї крихти простору Салах реалізував момент на всі 100%. Думаю, Ліверпуль не очікував, що Болонья буде такою сміливою і вмітиме перевертати хід подій на полі.

Звичайно, шкода через поразку, але я привітав хлопців, хороший виступ, але тепер давайте почнемо все спочатку.

Ви добре знаєте, як це важко, особливо для хлопців, які вперше опинились на таких аренах. Однак, як тільки емоції минули, ми грали мужньо. Ми готувались до цього півтора тренування, хлопці починають звикати до цих ритмів, вони показали чудову гру.

Я радий, що всі побачили, що ми намагались боротись. Як я вже сказав, я пишаюсь виступом моєї команди, хоча ми знали, наскільки сильний Ліверпуль", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі італійська Болонья на виїзді гратиме проти бірмінгемської Астон Вілли.

Джерело: Сайт журналіста Альфредо Педулли

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