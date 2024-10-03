Штутгарт
1
Спарта Прага
1
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
0
Брест
4
01 жовтня
19:45
Барселона
5
Янг Бойз
0
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
0
Манчестер Сіті
4
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Мілан
0
01 жовтня
22:00
ПСВ
1
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
7
Селтік
1
01 жовтня
22:00
Інтер
4
Црвена Звезда
0
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
ПСЖ
0
01 жовтня
22:00
Шахтар
0
Аталанта
3
02 жовтня
19:45
Жирона
2
Феєнорд
3
02 жовтня
19:45
Лілль
1
Реал Мадрид
0
02 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Атлетіко
0
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
2
Монако
2
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
2
Болонья
0
02 жовтня
22:00
Штурм
0
Брюгге
1
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
1
Баварія
0
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
2
Ювентус
3
02 жовтня
22:00
Монако
-
Црвена Звезда
-
22 жовтня
19:45
Мілан
-
Брюгге
-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
Ювентус
-
Штутгарт
-
22 жовтня
22:00
Штурм
-
Спортінг Лісабон
-
22 жовтня
22:00
Арсенал
-
Шахтар
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00

Ліверпуль — Болонья 2:0 Відео голів та огляд матчу 02.10.2024

03 жовтня 2024

Ліверпуль — Болонья, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 2 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА англійський Ліверпуль на власному полі приймав італійську Болонью та здобув перемогу з рахунком 2:0.

Команда Арне Слота успішно розпочала цей матч із відносно швидкого м’яча, однак суперники постійно залишались близькими до того аби відігратись.

Розв’язку в цій грі довелось чекати до завершальної чверті години ігрового часу, і тоді Мохамед Салах поставив крапку в цьому двобої.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Болонья у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Ліверпуль — Болонья 2:0
Голи: Мак Аллістер, 11, Салах, 75

Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд (Бредлі, 85), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 71) — Собослаї (Джонс, 86), Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс (Жота, 61), Діас (Гакпо, 72)

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема (Казале, 62), Лукумі, Міранда — Фройлер (Фаббіан, 84) — Орсоліні, Моро, Урбанські (Ебішер, 62), Ндоє (Ілінг, 79) — Даллінга (Кастро, 79)

Попередження: Дейк, Конате, Робертсон, Цимікас — Беукема, Ебішер

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
Ліверпуль здолав Болонью завдяки двом результативним діям Салаха 02 жовтня 2024 Ліверпуль здолав Болонью завдяки двом результативним діям Салаха
   