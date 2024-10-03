Ліверпуль — Болонья 2:0 Відео голів та огляд матчу 02.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 2 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА англійський Ліверпуль на власному полі приймав італійську Болонью та здобув перемогу з рахунком 2:0.

Команда Арне Слота успішно розпочала цей матч із відносно швидкого м’яча, однак суперники постійно залишались близькими до того аби відігратись.

Розв’язку в цій грі довелось чекати до завершальної чверті години ігрового часу, і тоді Мохамед Салах поставив крапку в цьому двобої.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Болонья у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Ліверпуль — Болонья 2:0

Голи: Мак Аллістер, 11, Салах, 75

Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд (Бредлі, 85), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 71) — Собослаї (Джонс, 86), Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс (Жота, 61), Діас (Гакпо, 72)

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема (Казале, 62), Лукумі, Міранда — Фройлер (Фаббіан, 84) — Орсоліні, Моро, Урбанські (Ебішер, 62), Ндоє (Ілінг, 79) — Даллінга (Кастро, 79)

Попередження: Дейк, Конате, Робертсон, Цимікас — Беукема, Ебішер