Марлон Гомес: Шахтар продемонстрував гарний рівень, і поєдинок з Аталантою стане для нас хорошим уроком

Коментар гравця Шахтаря після розгромної перемоги.

Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес – про гру з Аталантою (0:3), причини пропущених м’ячів та атмосферу на стадіоні.

"Як на мене, ми зуміли створити чимало нагод, враховуючи те, що Аталанта – кваліфікований колектив та учасник єврокубків. Зважаючи на всі ці факти, ми продемонстрували гарний рівень, і цей поєдинок точно стане для нас хорошим уроком. Змагання тривають, і попереду ще 6 матчів у Лізі чемпіонів, де ми проявлятимемо себе на максимум і навіть більше.

У нас було вдосталь хороших моментів протягом гри, ми добре завершували атаки останнім пасом. Можливо, трохи забракло реалізації. Це стане уроком для нас на майбутні матчі.

Аталанта – це чудова команда з великим досвідом. Ми могли б змінити хід гри, якби краще реалізували свої моменти, особливо на початку другого тайму. Нам трохи бракувало різкості у завершальній фазі атаки. Змагання тривають, зараз зосередимося на наступній грі", — сказав Гомес.