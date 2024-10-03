Лунін: Я радий знову вийти на поле, передаю підтримку Куртуа, але Лілль треба було перемагати

Андрій Лунін — про поразку від Лілля.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін прокоментував поразку від Лілля (0:1) в матчі ЛЧ.

"Важко аналізувати, не знаю, не вистачило агресивності, креативності, боротьби. У другому таймі ми покращили гру, але, ми завжди хочемо перемагати, розуміємо, які кольори захищаємо, але нічого страшного треба продовжувати працювати.

Перший тайм був поганим, нам потрібно проаналізувати, що сталося, та покращити гру вже в наступному матчі. Часу немає, багато матчів і треба перемагати.

Особисто я радий знову вийти на поле, передаю підтримку Тібо Куртуа, але сьогодні треба було перемагати. Ми не досягли цього, тому не можу бути задоволеним", — сказав Лунін.