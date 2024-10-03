Штутгарт
1
Спарта Прага
1
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
0
Брест
4
01 жовтня
19:45
Барселона
5
Янг Бойз
0
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
0
Манчестер Сіті
4
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Мілан
0
01 жовтня
22:00
ПСВ
1
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
7
Селтік
1
01 жовтня
22:00
Інтер
4
Црвена Звезда
0
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
ПСЖ
0
01 жовтня
22:00
Шахтар
0
Аталанта
3
02 жовтня
19:45
Жирона
2
Феєнорд
3
02 жовтня
19:45
Лілль
1
Реал Мадрид
0
02 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Атлетіко
0
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
2
Монако
2
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
2
Болонья
0
02 жовтня
22:00
Штурм
0
Брюгге
1
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
1
Баварія
0
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
2
Ювентус
3
02 жовтня
22:00
Монако
-
Црвена Звезда
-
22 жовтня
19:45
Мілан
-
Брюгге
-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
Ювентус
-
Штутгарт
-
22 жовтня
22:00
Штурм
-
Спортінг Лісабон
-
22 жовтня
22:00
Арсенал
-
Шахтар
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00

Лунін: Я радий знову вийти на поле, передаю підтримку Куртуа, але Лілль треба було перемагати

03 жовтня 2024

Лунін: Я радий знову вийти на поле, передаю підтримку Куртуа, але Лілль треба було перемагати

Андрій Лунін — про поразку від Лілля.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін прокоментував поразку від Лілля (0:1) в матчі ЛЧ.

"Важко аналізувати, не знаю, не вистачило агресивності, креативності, боротьби. У другому таймі ми покращили гру, але, ми завжди хочемо перемагати, розуміємо, які кольори захищаємо, але нічого страшного треба продовжувати працювати.

Перший тайм був поганим, нам потрібно проаналізувати, що сталося, та покращити гру вже в наступному матчі. Часу немає, багато матчів і треба перемагати.

Особисто я радий знову вийти на поле, передаю підтримку Тібо Куртуа, але сьогодні треба було перемагати. Ми не досягли цього, тому не можу бути задоволеним", — сказав Лунін.

Джерело: Marca

команди
статті на тему:
Фото Динамо 03 жовтня 2024 Гоффенгайм — Динамо Київ. Анонс і прогноз на матч Ліги Європи 03.10.2024
Команда, яка не залишає байдужої / ФОТО: Getty Images 03 жовтня 2024 Майже Гріліш, майже Дракслер, майже Матерацці. Що потрібно знати про Гоффенгайм
Алексіс Мак Аллістер, Getty Images 03 жовтня 2024 Мак Аллістер: Ліверпулю подобаються ідеї нового тренера
   