Штутгарт
1
Спарта Прага
1
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
0
Брест
4
01 жовтня
19:45
Барселона
5
Янг Бойз
0
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
0
Манчестер Сіті
4
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Мілан
0
01 жовтня
22:00
ПСВ
1
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
7
Селтік
1
01 жовтня
22:00
Інтер
4
Црвена Звезда
0
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
ПСЖ
0
01 жовтня
22:00
Шахтар
0
Аталанта
3
02 жовтня
19:45
Жирона
2
Феєнорд
3
02 жовтня
19:45
Лілль
1
Реал Мадрид
0
02 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Атлетіко
0
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
2
Монако
2
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
2
Болонья
0
02 жовтня
22:00
Штурм
0
Брюгге
1
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
1
Баварія
0
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
2
Ювентус
3
02 жовтня
22:00
Монако
-
Црвена Звезда
-
22 жовтня
19:45
Мілан
-
Брюгге
-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
Ювентус
-
Штутгарт
-
22 жовтня
22:00
Штурм
-
Спортінг Лісабон
-
22 жовтня
22:00
Арсенал
-
Шахтар
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00

Мак Аллістер: Ліверпулю подобаються ідеї нового тренера

03 жовтня 2024

Алексіс Мак Аллістер, Getty Images

Півзахисник Ліверпуля прокоментував перемогу над Болоньєю.

Напередодні у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА англійський Ліверпуль обіграв італійську Болонью на власному полі.

Ліверпуль — Болонья 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "червоних" Алексіс Мак Аллістер прокоментував виступ власної команди.

"Дивовижне відчуття. Дуже щасливий від цієї перемоги. Радію особисто, але водночас хочеться порадіти і за команду загалом.

Аліссон зробив кілька хороших сейвів. Іноді я думаю, що нам потрібно краще захищатись, але так принаймні Алі зміг показати в цій грі, наскільки він класний воротар, тому я дуже радий за нього і за команду.

Чесно кажучи, під час мого голу було досить важко не влучити з тієї позиції, проте трапляється всяке, ніколи не вгадаєш. Але гол є гол. Я дуже радий, тому що в нашій команді ми знаємо, що коли ми рухаємось полем, Салах усе це бачить. Дуже радий за нього, тому що він ще й забив гол. Я думаю, що це був гарний вечір для всіх.

Зрозуміло, що ми перебуваємо в перехідному періоді, але ми щасливі. Нам подобаються ідеї нового тренера, і ми намагаємося їх реалізувати. Ми знаємо, що є ще багато можливостей для вдосконалення, і саме тому ми працюємо дуже наполегливо кожного дня", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному турі англійський Ліверпуль на виїзді зіграє проти німецького РБ Лейпциг.

Джерело: ФК Ліверпуль

команди
статті на тему:
Ліверпуль — Болонья, Getty Images 03 жовтня 2024 Ліверпуль — Болонья 2:0 Відео голів та огляд матчу 02.10.2024
Ліверпуль здолав Болонью завдяки двом результативним діям Салаха 02 жовтня 2024 Ліверпуль здолав Болонью завдяки двом результативним діям Салаха
   