Мак Аллістер: Ліверпулю подобаються ідеї нового тренера

Півзахисник Ліверпуля прокоментував перемогу над Болоньєю.

Напередодні у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА англійський Ліверпуль обіграв італійську Болонью на власному полі.

Ліверпуль — Болонья 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "червоних" Алексіс Мак Аллістер прокоментував виступ власної команди.

"Дивовижне відчуття. Дуже щасливий від цієї перемоги. Радію особисто, але водночас хочеться порадіти і за команду загалом.

Аліссон зробив кілька хороших сейвів. Іноді я думаю, що нам потрібно краще захищатись, але так принаймні Алі зміг показати в цій грі, наскільки він класний воротар, тому я дуже радий за нього і за команду.

Чесно кажучи, під час мого голу було досить важко не влучити з тієї позиції, проте трапляється всяке, ніколи не вгадаєш. Але гол є гол. Я дуже радий, тому що в нашій команді ми знаємо, що коли ми рухаємось полем, Салах усе це бачить. Дуже радий за нього, тому що він ще й забив гол. Я думаю, що це був гарний вечір для всіх.

Зрозуміло, що ми перебуваємо в перехідному періоді, але ми щасливі. Нам подобаються ідеї нового тренера, і ми намагаємося їх реалізувати. Ми знаємо, що є ще багато можливостей для вдосконалення, і саме тому ми працюємо дуже наполегливо кожного дня", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному турі англійський Ліверпуль на виїзді зіграє проти німецького РБ Лейпциг.