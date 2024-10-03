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Аліссон: Ліверпулю пощастило, що у нас є Салах

03 жовтня 2024

Аліссон Беккер, Getty Images

Голкіпер Ліверпуля прокоментував перемогу над Болоньєю.

У другому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні англійський Ліверпуль обіграв італійську Болонью на власному полі.

Ліверпуль — Болонья 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "червоних" Аліссон Беккер прокоментував виступ власної команди.

"Усім дякую за привітання до дня народження. Цей результат — те, що я просив у хлопців подарувати мені сьогодні, коли мав промову перед командою.

Це була фантастична гра, дуже сильний суперник. Вони дуже добре грають із м'ячем, але й без м'яча вони агресивні. Грати проти італійської команди завжди складно, але ми добре керували грою і забили достатньо, щоб виграти гру, а також добре захищались, щоб зіграти "сухий" матч.

Салах? Це гравець, який нам дуже допомагає. Іноді здається, що він не в грі, але раптом він робить ідеальний дотик і кладе м'яч у верхній кут. Це його якість, це його сила. Нам пощастило, що він у нас є, але ми завжди повинні підкреслювати важку роботу, яку команда виконала сьогодні.

Багато чого ще можна покращити, але те, що ми й так зробили, було достатньо, щоб виграти гру.

Чи буду я колись знову голитись? Я не знаю! Моє обличчя залишатиметься чистим ще деякий час, просто щоб трохи змінити імідж", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі англійський Ліверпуль на виїзді здолав німецький РБ Лейпциг.

Джерело: ФК Ліверпуль

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