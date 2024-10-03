Слот: Сподіваюсь зробити більше, аніж виграти вісім з дев'яти ігор

Керманич Ліверпуля прокоментував перемогу над Болоньєю.

Англійський Ліверпуль у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні обіграв італійську Болонью на власному полі.

Ліверпуль — Болонья 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоних" Арне Слот прокоментував виступ власної команди.

"Це було хороша гра, тому що ми перемогли. Проте це було нелегко. Але це нормально, якщо ви граєте в Лізі чемпіонів, тут завжди є великий опір і грають багато хороших команд в Лізі чемпіонів, Болонья — одна з них.

Ви також могли бачити інші результати сьогодні ввечері, де були, на мою думку, деякі несподівані результати. Було приємно виграти, "сухий" матч, кілька хороших індивідуальних виступів, так що в цілому все позитивно.

Справа в тому, що ви, мабуть, ніколи не досягнете досконалості. Ти завжди прагнеш до досконалості, але ніколи не досягнеш її. Ми можемо вдосконалюватись, ми повинні вдосконалюватись, це зрозуміло, але є також багато позитиву, який можна взяти з сьогоднішньої гри, а також з інших ігор.

У матчі був момент, коли ми не контролювали ситуацію, і суперники загрожували нам більше, аніж я хотів би бачити, але знову ж таки, це нормально.

Я бачив багато ігор напередодні, я бачив кілька ігор до того, як ми зіграли, у Лізі чемпіонів ніколи не буває так, що грає тільки одна команда — завжди грають дві команди. Я думаю, що більшу частину матчу ми контролювали гру, більше володіли м'ячем, але вони загрожували нам, особливо в останній фазі першого тайму кілька разів.

Що я можу сказати про Мо? Що ви сьогодні побачили, те й було на полі. Якщо його досить часто випускати на такі позиції, як ця, він може забити гол. Він також віддав чудову гольову передачу. Я думаю, що другий гол, якщо ви подивитесь, як він його забив… Я розумію, що всі говорять про завершення, тому що це було фантастичне завершення.

Він забив майже такий самий перед цим, але це не буде справедливо по відношенню до Вірджила ван Дейка, Діогу Жоти, Домініка Собослаї і Трента Александер-Арнольда, якщо ми будемо говорити лише про чудове завершення Салаха, тому що Вірджил виконав фантастичний пас, Діогу розвернув атаку, Дом також був задіяний, як і в першому голі, а Трент зробив вирішальний прохід врозріз, тому що це відкрило простір зсередини для Мо, який він завжди і шукає.

Грою Болонья я не здивований, тому що ми дуже добре їх проаналізували. Я вже казав вчора, що ця команда програла лише один раз, і це не випадково. Вони довго вели 1:0 до останньої хвилини проти Аталанти, а наш клуб знає, наскільки хороша Аталанта. Я не був здивований, але, можливо, я був вражений тим, як вони грали тут, не лякаючись розігрувати м'яч позаду і не лякаючись грати один на один по всьому полю протягом 90 хвилин.

Я не роблю зараз багато висновків, але приємно, бути першим тренером Ліверпуля, який виграв вісім із перших дев’яти матчів на чолі клубу. Тому що стільки неймовірних менеджерів працювали тут, роблячи багато особливих речей.

Єдине, але я сподіваюсь, що не останнє, за що мене згадають через один, два, три роки — бо ніколи не знаєш, скільки я тут пробуду! — але якщо люди лише скажуть: "Це менеджер, який виграв вісім з перших дев'яти ігор", то я сподіваюсь зробити більше особливих речей, аніж виграти вісім з дев'яти ігор!

Але це вже говорить багато про що. Це також говорить багато про те, яким Юрген Клопп залишив цей клуб, про команду, яку я успадкував, про те, як багато працюють гравці, і про те, як багато мої співробітники допомагають мені досягти цих результатів.

Але знову ж таки, я сподіваюсь зробити більше особливих речей, аніж просто запам'ятатись вісьмома перемогами з перших дев'яти", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі англійський Ліверпуль на виїзді здолав німецький РБ Лейпциг.