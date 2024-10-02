Циганков зіграє з перших хвилин проти Феєнорда

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Жирона та ротердамський Феєнорд.

Каталонська Жирона та ротердамський Феєнорд зіграють поміж собою в другому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Монтіліві.

Мічел, після нічиєї проти Сельти з Віго (1:1), залучив до стартового складу Мартінесаа та Лопеса до лінії оборони, тоді як ван де Бек гратиме в центрі поля, а Хіль повернеться на лівий фланг атаки, яку очолить Міовські. Віктор Циганков — звично на правому фланзі нападу.

Браян Пріске, у порівнянні з розгромом від леверкузенського Баєра (0:4), використав із перших хвилин Буено на лівому фланзі захисту, тоді як Осман та Уеда долучаться до трійки нападу.

Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Крейчі, Гутьєррес — ван де Бек, Еррера, Мартін — Циганков, Хіль — Міовські.

Запасні: П. Лопес, Стуані, Руїс, Аспрілья, Данжума, Хуанпе, Франсес, Соліс, Порту.



Феєнорд: Велленройтер — Лотомба, Белен, Ганцко, Буено — Тімбер, Ін Бом, Міламбо — Осман, Уеда, Пайшан.

Запасні: Бейлов, Бергер, Смал, Зеррукі, Гонсалес, Іванушец, Траунер, Карранса, Мітчелл, Хадж-Мусса, Зехіл, Надже.



Гра Жирона — Феєнорд почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.