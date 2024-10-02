Мічел: Гімн Ліги чемпіонів на Монтіліві є чимось історичним

Керманич Жирони прокоментував підготовку до Феєнорда.

Каталонська Жирона завершує підготовку до матчу другого туру Ліги чемпіонів УЄФА проти нідерландського Феєнорда на власному полі.

Ліга чемпіонів. 2 тур. Анонси і прогнози на матчі

Напередодні гри головний тренер "червоно-білих" Мічел оцінив стан власної команди.

"Для нас зіграти в Лізі чемпіонів — це мрія, а тим більше зробити це на Монтіліві. Я думаю, це сумно, що стадіон не може бути заповнений ущент, тому що нам потрібні всі, і ті, хто завжди з нами. Вони повинні бути тут. Ми хочемо зробити все від себе залежне, ми повинні викластися на повну, тому що тільки тоді у нас буде шанс на перемогу.

Травми Ромеу та Блінда — це наша нова реальність, і ми повинні приймати її. Півзахист без Оріоля Ромеу трохи слабший, але нам усе одно потрібні найкращі станом на зараз одинадцять гравців для перемоги. Я турбуюсь більше про психологічний стан гравців, бо фізичний — це інша історія, оскільки Ромеу був травмований раніше і відпочивав проти Райо.

У нас в команді багато нідерландських гравців, і ми дуже пишаємось цим. Блінд відкрив шлях і був першим, хто прийшов до нас, вони змусили нас рости як клуб, і ми очікуємо, що їхня найкраща версія буде продовжувати тут розвиватись.

У середньому Феєнорд володіє м'ячем 70% часу у своїй лізі й домінує у грі. Їхній тренер працював із Крейчі в минулому сезоні, і вони грають за схемою 4-3-3, із великою кількістю володіння м'ячем, великою кількістю гравців в центрі поля, потужними вінгерами та швидким темпом.

Уеда, дуже талановитий гравець, гратиме попереду. Вони спробували так грати проти Леверкузена, але німці були більш ефективні і відразу повели 3:0. Нам потрібно отримати м'яч і бути здатними домінувати та змусити їх почуватись незручно, коли ми не володіємо м'ячем.

Коли я говорю про наш настрій, я говорю не про результати, а про те, що ми змагаємось кожні три дні. Днями проти Сельти ми були дуже хороші, і я не знаю, чого люди ще хочуть від нас побачити. Ми домінували над нашими суперниками впродовж двох останніх ігор, і я наполягаю, коли я говорю про це емоційне питання, що ми повинні змагатись у чемпіонаті, у Лізі чемпіонів, знову в чемпіонаті, і знову в Лізі чемпіонів.

Ми повинні бути зосереджені на тому, що ми повинні робити в кожній грі. Звичайно, ми хочемо перемогти, тому що це мрія для нас, для вболівальників і для тих, хто залишається за межами стадіону.

Наш склад дозволяє нам мати багато гравців, готових до гри. Ми робимо зміни, аналізуючи емоційний аспект, про який я згадав, і фізичний аспект. Я не є прихильником ротацій, а скоріше виступаю за результативність, яку кожен гравець може дати мені.

Коли ви берете участь у змаганнях на кшталт Ліги чемпіонів, гравець швидко активує потрібні механізми в себе в голові, вам не потрібно мотивувати гравця для цього. Мене більше турбує перехід від Ліги чемпіонів до Ла Ліги, щоб ми могли зосередитись на тому, що ми повинні робити.

Ми знаходимось на висхідному тренді, я не зосереджуюсь на результаті, а на виконанні командної роботи. Нам потрібно завершувати ігри і створювати більше моментів, і гравці готові це робити. Факт того, що ми почуємо гімн Ліги чемпіонів на Монтіліві, є чимось історичним, і тому мотивація особлива.

Зрілість нашої команди чудова. У нас є гравці з великим досвідом і стажем. Із точки зору менеджменту, легше підняти команду з рівня Ла Ліги до рівня Ліги Чемпіонів, а не навпаки. Потрібно кілька днів, щоб покінчити з ейфорією від виходу до Ліги чемпіонів.

Ми знаємо, що кожна гра є найважливішою, і ми також повинні знати, як швидко реагувати в кожному змаганні. Рівень гри не падає, тому що ми тренувались упродовж тривалого часу, щоб мати можливість брати участь у трьох змаганнях, але я хочу, щоб гравці також розуміли, що в неділю ми так само гратимемо дуже важливу гру.

Моє головне завдання — випустити найкращу версію кожного гравця. А це нелегко, тому що з деякими з них я взагалі не був знайомий. Гравці знають, що я можу бути вимогливим, що в мене бувають моменти догани чи агресії, але я ніколи не відштовхую їх.

Вони тут, тому що ми їх обрали, і деякі з них не грали багато, але я хочу, щоб вони знали, що вони важливі, що я просив про них і що вони мають мою довіру.

Гімн Ліги чемпіонів — це мрія. Я спостерігаю за цим змаганням від дитинства, і бачити себе тут в якості тренера — це щось особливе, що змушує мене пишатись своєю роботою. Уболівальники заслуговують на насолоду від гри за все, що вони пережили у другому дивізіоні. Шкода, що не всі вони будуть присутні, але все, що ми робимо, це заради них.

Тиск ззовні важко витримати. І я, безумовно, найвимогливіша людина в цьому клубі, але я також і людина, яка твердо стоїть на землі. Ми потрапили до Ліги чемпіонів завдяки власним заслугам, але в Прімері ми грали лише п'ять сезонів за всю історію.

Проте я спокійний, тому що тільки Барса мала більше очікуваних голів, аніж ми, від початку кампанії. Ми заслуговували на більше, ми робили все добре, але це футбол, і ми повинні вдосконалюватись. Мені потрібно будувати команду", — заявив іспанський фахівець.

Матч Жирона — Феєнорд відбудеться 2 жовтня, о 19:45.