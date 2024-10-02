Слован Братислава — Манчестер Сіті 0:4 Відео голів та огляд матчу 01.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 1 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА словацький Слован Братислава на власному полі приймав англійський Манчестер Сіті та програв із розгромним рахунком 0:4.

Колектив Хосепа Гвардіоли не став відкладати справи на потім, і вже на самому старті протистояння оформив два швидкі м’ячі.

У підсумку "містяни" нічого не дозволили створити своїм суперникам і ще два рази відзначились поперерві, після чого закрили гру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Слован Братислава — Манчестер Сіті у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Слован Братислава — Манчестер Сіті 0:4

Голи: Гюндоган, 8, Фоден, 15, Голанд, 58, Макейті, 74

Слован Братислава: Такач — Блекмен, Кашія, Байрич, Віммер — Саввідіс, Ігнатенко (Зуберу, 63) — Толич (Паушек, 78) — Барсегян (Мак, 85), Стрелец (Марчеллі, 78), Вайсс (Шеке, 63)

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аканджі (Діаш, 61), Стоунз, Гвардіол (Вокер, 78) — Нунеш, Гюндоган — Савіньйо, Фоден (Гріліш, 78), Доку — Голанд (Макейті, 60).