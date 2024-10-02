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-
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-
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Манчестер Сіті без проблем розібрався зі Слованом Ігнатенка

02 жовтня 2024

Слован - Манчестер Сіті, Getty Images

Колектив Пепа Гвардіола набрав легкі три очки.

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів Слован Братислава на своєму полі приймав Манчестер Сіті. 

Англійський колектив забив по два голи в кожному з таймів і набрав легкі три очки. 

Зазначимо, що українець Данило Ігнатенко провів на полі 63 хвилини. 

Слован Братислава — Манчестер Сіті 0:4
Голи: Мак, 74 -  Гюндоган, 8, Фоден, 15, Голанд, 58,

Слован Братислава: Такач — Блекмен, Кашія, Байрич, Віммер — Саввідіс, Ігнатенко (Зуберу, 63) — Толич (Паушек, 78) — Барсегян (Мак, 85), Стрелец (Марчеллі, 78), Вайсс (Шеке, 63)

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аканджі (Діаш, 61), Стоунз, Гвардіол (Вокер, 78) — Нунеш, Гюндоган — Савіньйо, Фоден (Гріліш, 78), Доку — Голанд (Макейті, 60). 

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