Манчестер Сіті без проблем розібрався зі Слованом Ігнатенка

Колектив Пепа Гвардіола набрав легкі три очки.

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів Слован Братислава на своєму полі приймав Манчестер Сіті.

Англійський колектив забив по два голи в кожному з таймів і набрав легкі три очки.

Зазначимо, що українець Данило Ігнатенко провів на полі 63 хвилини.

Слован Братислава — Манчестер Сіті 0:4

Голи: Мак, 74 - Гюндоган, 8, Фоден, 15, Голанд, 58,

Слован Братислава: Такач — Блекмен, Кашія, Байрич, Віммер — Саввідіс, Ігнатенко (Зуберу, 63) — Толич (Паушек, 78) — Барсегян (Мак, 85), Стрелец (Марчеллі, 78), Вайсс (Шеке, 63)

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аканджі (Діаш, 61), Стоунз, Гвардіол (Вокер, 78) — Нунеш, Гюндоган — Савіньйо, Фоден (Гріліш, 78), Доку — Голанд (Макейті, 60).