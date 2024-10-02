Баєр — Мілан 1:0 Відео гола та огляд матчу 01.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 1 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА леверкузенський Баєр на власному полі приймав італійський Мілан та переміг із мінімальним рахунком 1:0.

Команда Хабі Алонсо мала суттєву перевагу в першому таймі, але голів тоді ми так і не побачили.

А от у другій половині "фармацевти" таки забили, щоправда після цього втратили перевагу за контролем над грою й могли залишитись без підсумкового успіху.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр — Мілан у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Баєр — Мілан 1:0

Гол: Боніфейс, 51

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Джака, Гарсія (Андріх, 75), Грімальдо (Белосян, 89) — Адлі (Паласіос, 82), Вірц (Телла, 89) — Боніфейс (Тер’є, 75).

Мілан: Меньян — Емерсон, Габбія, Томорі, Ернандес — Фофана, Рейндерс, Лофтус-Чік — Пулішич (Чуквезе, 80), Леау — Абрагам (Мората, 62).

Попередження: Гарсія, Фрімпонг — Мората, Чуквезе