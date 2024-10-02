Баєр утримав мінімальну перемогу над Міланом

Команда Хабі Алонсо розпочала єврокубковий сезон із двох "сухих" перемог.

Своїми змінами регламенту проведення основних раундів єврокубкових змагань УЄФА змусив футбольних уболівальників призвичаюватись до геть нового укладу життя посеред тижня за ходом сезону. Тож отримати майже два тижні на відпочинок після першого туру Ліги чемпіонів УЄФА було не такою вже й погною ідеєю. Утім, перші свої кроки в новому розіграші команди зробили, тож мали мусили або розвивати успіх, або надолужувати втрачене.

Чинному чемпіону Німеччини, леверкузенському Баєру, наприклад, нічого надолужувати не було потрібно. Бо команда Хабі Алонсо розпочала з розгромною перемоги на виїзді проти нідерландського Феєнорда (4:0) надзвичайно впевнено. А от італійському Мілану перед візитом на БайАрену на тлі домашньої поразки від англійського Ліверпуля (1:3) було над чим поміркувати. І це ще головного тренера "россонері" Паулу Фонсеку вдалось урятувати на посаді перемогою в нещодавньому міланському дербі над Інтером (2:1)!

Однак команда португальського фахівця й цей матч розпочала далеко не найкращим чином. Простіше кажучи – Баєр повністю контролював хід подій та атакував стільки, скільки йому заманеться. Меньяну довелось чимало разів попрацювати на лінії до тих пір, поки він зрештою не пропустив. На 22 хвилині передачу Фрімпонга з правого флангу до центру штрафного завершив у дотик Боніфейс, однак нідерландський захисник був до цього в офсайді, що не залишилось поза увагою VAR.

А от що залишилось непоміченим арбітрами, так це відмашка Тапсоба в центрі поля проти Тео на завершення першого тайму, яка цілком могла потягнути й на пряму червону картку, однак жодної реакції ми не побачили. Лише після цього Мілан зумів довести власну атаку до удару чи не вперше в матчі, але з пострілом Пулішича спокійно впорався Градецькі, тож говорити про щось не було сенсу.

Після такого першого тайму італійський колектив не зробив жодних висновків, тож початок другої половини гри нікого не здивував. Баєр так само продовжував тримати м’яч і зрештою домігся свого на 51 хвилині, коли з передача Гарсії до правого флангу штрафного завершилась ударом у Меньяна від Фрімпонга, а Боніфейс успішно зіграв до добиванні.

Цей момент став неначе відправною точно для пробудження колективу Фонсеки й у подальшому ми бачили геть інший Мілан. Агресивний та наполегливий, але позбавлений удачі на завершення власних атак. Дійшло до того, що моменти Фофана, Морати, Тео (який і в поперечу встигав влучати), Лофтуса-Чіка й решти гравців гостей просто не було сенсу перелічувати. Кількісно, можливо, "россонері" створили навіть більше нагод за суперників, але вагу має лише остаточний рахунок. А він не на користь команди Фонсеки. Знову.

У наступному турі леверкузенський Баєр зіграє гостьовий матч проти французького Бреста, а італійський Мілан прийматиме бельгійський Брюгге.— Мілан 1:0Боніфейс, 51Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Джака, Гарсія (Андріх, 75), Грімальдо (Белосян, 89) — Адлі (Паласіос, 82), Вірц (Телла, 89) — Боніфейс (Тер’є, 75).Меньян — Емерсон, Габбія, Томорі, Ернандес — Фофана, Рейндерс, Лофтус-Чік — Пулішич (Чуквезе, 80), Леау — Абрагам (Мората, 62).Попередження: Гарсія, Фрімпонг — Мората, Чуквезе