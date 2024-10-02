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-
22 жовтня
22:00
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-
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-
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-
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-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
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-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
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Таремі: Для того щоб забити перший м’яч за Інтер, знадобилось багато часу

02 жовтня 2024

Мехді Таремі, Getty Images

Форвард Інтера прокоментував перемогу над Црвеною Звездою.

Міланський Інтер у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі розгромив сербську Црвену Звезду.

Інтер — Црвена Звезда 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "змій" Мехді Таремі прокоментував виступ власної команди.

"Я щасливий, що зміг забити сьогодні. Мені вдалось добре зіграти завдяки моїм партнерам по команді, які допомагали мені, тож гра для мене була просто чудовою.

Я дуже схвильований. Для того щоб забити перший м’яч, знадобилось багато часу, але я завжди робив усе можливе на тренуваннях, наполегливо боровся за цю можливість і нарешті зміг забити сьогодні ввечері.

Я дякую Лаутаро за те, що він передав мені право пробити пенальті. Він — капітан і велика людина для цієї команди. Усі ми в Інтері — сім'я, і я дуже радий грати за такий важливий клуб.

Наша мета, як великого європейського клубу, — перемога в Лізі чемпіонів, ми будемо концентруватись від матчу до матчу, щоб подолати весь цей шлях", — заявив іранський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє проти швейцарського Янг Бойз на виїзді.

Джерело: ФК Інтер

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