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-
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22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
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Інтер нокаутував Црвену Звезду

01 жовтня 2024

Інтер - Црвена Звезда, Getty Images

"Нерадзурі" не залишили шансів колективу із Сербії.

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів Інтер приймав Црвену Звезду. 

Міланський колектив відправив чотири голи у ворота Глазера і набрав легкі три очки. Суперник нічим відповісти так і не зміг. 

Інтер - Црвена Звезда 4:0
Голи: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Мартінес, 72, Таремі, 81 (пен)

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей (Ачербі, 64), Бастоні (Біссек, 74) — Думфріс, Зелінські, Чалханоглу (Асллані, 70), Мхітарян (Фраттезі, 64), Аугусто — Таремі, Арнаутович (Мартінес, 64)

Црвена Звезда: Глазер — Сол, Спаїч, Дркушич (Родич, 90), Джига — Крунич (Далсіу, 90), Елшнік — Катомпа Мвумпа (Бруно, 70), Максимович (Ілич, 70), Олаїнка — Ндіай (Радоньїч, 70)

Попередження: Мхітарян, Врей — Елшнік. 

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