Інтер нокаутував Црвену Звезду

"Нерадзурі" не залишили шансів колективу із Сербії.

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів Інтер приймав Црвену Звезду.

Міланський колектив відправив чотири голи у ворота Глазера і набрав легкі три очки. Суперник нічим відповісти так і не зміг.

Інтер - Црвена Звезда 4:0

Голи: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Мартінес, 72, Таремі, 81 (пен)

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей (Ачербі, 64), Бастоні (Біссек, 74) — Думфріс, Зелінські, Чалханоглу (Асллані, 70), Мхітарян (Фраттезі, 64), Аугусто — Таремі, Арнаутович (Мартінес, 64)

Црвена Звезда: Глазер — Сол, Спаїч, Дркушич (Родич, 90), Джига — Крунич (Далсіу, 90), Елшнік — Катомпа Мвумпа (Бруно, 70), Максимович (Ілич, 70), Олаїнка — Ндіай (Радоньїч, 70)

Попередження: Мхітарян, Врей — Елшнік.