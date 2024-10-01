Інтер нокаутував Црвену Звезду

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів Інтер приймав Црвену Звезду.
Міланський колектив відправив чотири голи у ворота Глазера і набрав легкі три очки. Суперник нічим відповісти так і не зміг.
Інтер - Црвена Звезда 4:0
Голи: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Мартінес, 72, Таремі, 81 (пен)
Інтер: Зоммер — Павар, де Врей (Ачербі, 64), Бастоні (Біссек, 74) — Думфріс, Зелінські, Чалханоглу (Асллані, 70), Мхітарян (Фраттезі, 64), Аугусто — Таремі, Арнаутович (Мартінес, 64)
Црвена Звезда: Глазер — Сол, Спаїч, Дркушич (Родич, 90), Джига — Крунич (Далсіу, 90), Елшнік — Катомпа Мвумпа (Бруно, 70), Максимович (Ілич, 70), Олаїнка — Ндіай (Радоньїч, 70)
Попередження: Мхітарян, Врей — Елшнік.