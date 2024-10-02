Індзагі: Інтер двічі ледь не потрапив під удар

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Црвеною Звездою.

У другому турі Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер на власному полі розгромив сербську Црвену Звезду.

Інтер — Црвена Звезда 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Хлопці молодці, провели серйозний матч проти закритої команди, яка грала від оборони. Ми добре рухали м'яч, і після стартового гола Чалханоглу в нас були моменти Мхітаряна.

Потім, щоправда, ми двічі ледь не потрапили під удар, але команда витримала й продовжувала створювати моменти, а після дубля Арнаутовича все пішло як слід.

Ми хотіли продовжити досвід гри в Манчестері, і ми це зробили. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі. Я задоволений, тому що я побачив відповіді на питання, які я хотів побачити від хлопців.

Усі гравці викладаються на повну, тому я повинен постійно робити вибір. Таремі і Арнаутович заслужили на свій шанс, і в підсумку позитивні відгуки надійшли від усіх, що для мене, як тренера, дуже втішно.

У ці дні ми багато працювали і мало слухали сторонніх людей, тому що ми повинні були підготуватись до цього матчу за короткий термін. І так триватиме весь сезон. Мені ще пощастило, що у мене хороший склад, і я повинен намагатись робити найкращий вибір завжди на благо Інтера.

Ми готувались як безпосередньо на полі, так і за допомогою відео, тому що ми грали проти команди, яка випереджала нас за тонусом, але всі хлопці зіграли добре. Тепер ми повинні знайти послідовність, що є фундаментальним для нас.

Наразі ж ми повинні якнайкраще підготуватися до матчу проти Торіно", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє проти швейцарського Янг Бойз на виїзді.