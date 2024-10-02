Штутгарт
1
Спарта Прага
1
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
0
Брест
4
01 жовтня
19:45
Барселона
5
Янг Бойз
0
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
0
Манчестер Сіті
4
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Мілан
0
01 жовтня
22:00
ПСВ
1
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
7
Селтік
1
01 жовтня
22:00
Інтер
4
Црвена Звезда
0
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
ПСЖ
0
01 жовтня
22:00
Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Жирона
-
Феєнорд
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
Баварія
-
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ювентус
-
02 жовтня
22:00
Монако
-
Црвена Звезда
-
22 жовтня
19:45
Мілан
-
Брюгге
-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
Ювентус
-
Штутгарт
-
22 жовтня
22:00
Штурм
-
Спортінг Лісабон
-
22 жовтня
22:00
Арсенал
-
Шахтар
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00

Боруссія Дортмунд — Селтік 7:1 Відео голів та огляд матчу 01.10.2024

02 жовтня 2024

Боруссія Дортмунд — Селтік, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 1 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія на власному полі приймала шотландський Селтік та здобула розгромну перемогу з рахунком 7:1.

Потужний старт першого тайму команда Нурі Шахіна не просто надалі підтримувала постійним перебуванням на чужій половині, а й записала на свій рахунок п’ять м’ячів ще до перерви, тоді як на рахунку Каріма Адеємі вже був хет-трик.

Ранній гол гостей у відповідь при цьому важив напрочуд мало, бо після перерви вони пропустили ще двічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Селтік у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Боруссія Дортмунд — Селтік 7:1
Голи: Джан, 8 (пен), Адеємі, 11, 29, 42, Гірассі, 40 (пен), 66, Нмеча, 79 -  Маеда, 9

Боруссія Дортмунд: Кобель — Коуту (Бенсебаїні, 61), Антон, Шлоттербек, Р'єрсон — Гросс (Беєр, 61), Джан — Адеємі (Дюранвіль, 48), Брандт (Нмеча, 61), — Гірассі (Забітцер, 70)

Селтік: Шмейхель — Джонстон (Ролстон, 86), Трасті, Скейлс, Тейлор (Вальє, 46) — Енгелс, Макгрегор, Бернарду (Хатате, 46) — Кюн (Хен Чжун, 63), Фурухасі (Айда, 63), Маеда

Попередження: Гросс, Бенсебаїні — Шмейхель, Хатате. 

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
Боруссія Д - Селтік, Getty Images 01 жовтня 2024 Боруссія Дортмунд розгромила Селтік у матчі з вісьмома голами
   