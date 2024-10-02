Боруссія Дортмунд — Селтік 7:1 Відео голів та огляд матчу 01.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 1 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія на власному полі приймала шотландський Селтік та здобула розгромну перемогу з рахунком 7:1.

Потужний старт першого тайму команда Нурі Шахіна не просто надалі підтримувала постійним перебуванням на чужій половині, а й записала на свій рахунок п’ять м’ячів ще до перерви, тоді як на рахунку Каріма Адеємі вже був хет-трик.

Ранній гол гостей у відповідь при цьому важив напрочуд мало, бо після перерви вони пропустили ще двічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Селтік у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Боруссія Дортмунд — Селтік 7:1

Голи: Джан, 8 (пен), Адеємі, 11, 29, 42, Гірассі, 40 (пен), 66, Нмеча, 79 - Маеда, 9

Боруссія Дортмунд: Кобель — Коуту (Бенсебаїні, 61), Антон, Шлоттербек, Р'єрсон — Гросс (Беєр, 61), Джан — Адеємі (Дюранвіль, 48), Брандт (Нмеча, 61), — Гірассі (Забітцер, 70)

Селтік: Шмейхель — Джонстон (Ролстон, 86), Трасті, Скейлс, Тейлор (Вальє, 46) — Енгелс, Макгрегор, Бернарду (Хатате, 46) — Кюн (Хен Чжун, 63), Фурухасі (Айда, 63), Маеда

Попередження: Гросс, Бенсебаїні — Шмейхель, Хатате.