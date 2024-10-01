Боруссія Дортмунд розгромила Селтік у матчі з вісьмома голами

Німецький клуб не залишив шансів колективу з Шотландії.

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів між собою грали Боруссія Дортмунд і Селтік.

Господарі вже в першому таймі забили п'ять голів, на що гості зуміли відповісти лише одним м'ячем.

У другому таймі Боруссія забила ще два, а фінальний рахунок став 7:1 на користь господарів.

Боруссія Дортмунд — Селтік 7:1

Голи: Джан, 8 (пен), Адеємі, 11, 29, 42, Гірассі, 40 (пен), 66, Нмеча, 79 - Маеда, 9

Боруссія Дортмунд: Кобель — Коуту (Бенсебаїні, 61), Антон, Шлоттербек, Р'єрсон — Гросс (Беєр, 61), Джан — Адеємі (Дюранвіль, 48), Брандт (Нмеча, 61), — - Гірассі (Забітцер, 70)

Селтік: Шмейхель — Джонстон (Ролстон, 86), Трасті, Скейлс, Тейлор (Вальє, 46) — Енгелс, Макгрегор, Бернарду (Хатате, 46) — Кюн (Хен Чжун, 63), Фурухасі (Айда, 63), Маеда

Попередження: Гросс, Бенсебаїні — Шмейхель, Хатате.