Штутгарт — Спарта 1:1 Відео голів та огляд матчу 01.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 1 жовтня 2024 року.

Німецький клуб доволі швидко відкрив рахунок у зустрічі з чеським — голом відзначився Енцо Мійо. Ще до перерви гості відповіли результативним ударом Каана Кайрінена. Протягом другої половини поєдинку команди не порадували вболівальників голами, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

У Штутгарта тепер один заліковий бал, тоді як на рахунку Спарти їх уже чотири.

Огляд матчу:

Штутгарт — Спарта 1:1

Голи: Мійо, 7 — Кайрінен, 32

Штутгарт: Нюбель — Штенцель (Чейс, 62), Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор (Туре, 76), Штіллер — Мійо, Ундав, Левелінг (Рідер, 84) — Демірович (Фюріх, 62)

Спарта: Віндаль-Єнсен — Вітік, Панак, Зелени — Пресіадо, Лачі (Саділек, 70), Кайрінен, Рінеш — Бірманчевич, Ррахмані (Олатунджі, 70), Гараслін (Краснікі, 81)

Попередження: Штенцель — Кайрінен.