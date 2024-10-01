Фонсека: Для перемоги над Баєром потрібно бути ідеальними в обороні

01 жовтня 2024

Паулу Фонсека, Getty Images

Наставник "россонері" поділився своїми думками перед грою з чемпіоном Бундесліги.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека прокоментував майбутній матч другого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Баєра.

"Це буде схоже на те, як ми грали проти Ліверпуля. Нам потрібно бути ще сильнішими у захисті, в чому команда вже додала. Це добрий тест для оцінки наших оборонних можливостей.

Щоб перемогти таку гарну команду, як Баєр, потрібно бути ідеальними в обороні. Ми припустилися багато помилок проти Ліверпуля, особливо в захисті, але іноді були недостатньо точні в атаці.

Я завжди сповнений надій. Це зовсім інший матч. Ми добре виступили в останніх іграх Серії А, але це інша історія, порівняно з Лігою чемпіонів.

Я чув слова Хабі Алонсо, і не хотів би, щоб ми були командою, яка грає у класичний захист та контратаки. Ми не такі і не хочемо бути такими. Я задоволений тим, чого ми досягли в лізі, і мені цікаво подивитися, як ми адаптуємося до іншого типу гри", — наводить слова Фонсеки прес-служба клубу.

Матч Баєр — Мілан відбудеться сьогодні, 1 жовтня, о 22:00 за Києвом.

Джерело: ФК Мілан

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