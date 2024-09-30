Шахтар — Аталанта: де дивитись матч Ліги чемпіонів 02.10.2024

Football.ua розповідає, де дивитися матч Ліги чемпіонів.

У середу, 2 жовтня, Шахтар проведе номінально домашній поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде Аталанта.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фельтінс Арена (Гельзенкірхен). Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

В минулому турі команда Марино Пушича зіграла внічию з Болонією (0:0).

Усі поєдинки загального етапу головного єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. У прямому ефірі матч буде доступний в передплатах "Максимальна" та "Спорт".

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.