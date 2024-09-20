Розе: Після голу Атлетіко ми втратили впевненість у своїй грі

Лейпциг програв у першому матчі ЛЧ.

Головний тренер Лейпцига Марко Розе прокоментував поразку від Атлетіко (1:2) в матчі загального етапу Ліги чемпіонів.

"У нас було п’ять гравців у віці 21 року або молодше, і після голу ми припустилися однієї чи двох простіших помилок. Після цього ми втратили впевненість у своїй грі проти команди Атлетіко з великим досвідом та на стадіоні з такими вболівальниками. У другому таймі ми поновили контроль. Але ми не використали своїх шансів у першому таймі. Ось чого нам не вистачало.

Ми у Лізі чемпіонів, і на цьому рівні деталі вирішують гру. Були ситуації, якими ми не скористалися повною мірою, а потім ми пропустили двічі, вдруге наприкінці, коли вони сильно пресингували. Ми повинні були більше використовувати простори, що відкрилися, і бути більш впевненими в собі – особливо після того, як рахунок був 1:0", — сказав Розе.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Лейпциг.