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-
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-
01 жовтня
22:00
ПСВ
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
Інтер
-
Црвена Звезда
-
01 жовтня
22:00
Жирона
-
Феєнорд
-
02 жовтня
19:45
Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
Баварія
-
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Розе: Після голу Атлетіко ми втратили впевненість у своїй грі

20 вересня 2024

Розе: Після голу Атлетіко ми втратили впевненість у своїй грі

Лейпциг програв у першому матчі ЛЧ.

Головний тренер Лейпцига Марко Розе прокоментував поразку від Атлетіко (1:2) в матчі загального етапу Ліги чемпіонів.

"У нас було п’ять гравців у віці 21 року або молодше, і після голу ми припустилися однієї чи двох простіших помилок. Після цього ми втратили впевненість у своїй грі проти команди Атлетіко з великим досвідом та на стадіоні з такими вболівальниками. У другому таймі ми поновили контроль. Але ми не використали своїх шансів у першому таймі. Ось чого нам не вистачало.

Ми у Лізі чемпіонів, і на цьому рівні деталі вирішують гру. Були ситуації, якими ми не скористалися повною мірою, а потім ми пропустили двічі, вдруге наприкінці, коли вони сильно пресингували. Ми повинні були більше використовувати простори, що відкрилися, і бути більш впевненими в собі – особливо після того, як рахунок був 1:0", — сказав Розе.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Лейпциг.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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