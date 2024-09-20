Вірц — про 4:0 з Феєнордом: Я й уявити не міг, що все складеться так добре

Коментар найкращого гравця матчу.

Хавбек Баєра Флоріан Вірц прокоментував звитягу над Феєнордом (4:0) в матчі першого туру загального етапу ЛЧ, а також дав оцінку своїм виступам в цьому поєдинку, за підсумками яких він отримав звання найкращого гравця.

"Я радий нагороді та своїм двом голам. Але для мене важливіше те, що ми перемогли як команда. Це було складне завдання, за яке ми взялися і добре впоралися. Для мене було дуже особливим зіграти в Лізі чемпіонів. Я з нетерпінням чекаю ще багато ігор цього сезону. Сподіваюся, набагато більше. Я й уявити не міг, що все складеться так добре. Останні кілька днів я був дуже щасливий і уявляв, що нарешті гратиму в Лізі чемпіонів. Я радий, що грав так і ми добре грали як команда", — сказав Вірц.

Нагадаємо, Кейн та Грізманн — серед претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.