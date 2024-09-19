Феєнорд — Баєр 0:4 Відео голів та огляд матчу 19.09.2024

Баєр із дублем Вірца та дублем асистів Фрімпонга розбив Феєнорд.
Команда Хабі Алонсо провела видатний перший тайм, після повернення до Ліги чемпіонів.
Огляд матчу:
Феєнорд — Баєр 0:4
Голи: Вірц, 5, Грімальдо, 30, Вірц, 36, Велленройтер, 45
Феєнорд: Велленройтер — Лотомба (Хадж Мусса, 60), Траунер (Мітчелл, 72), Белен, Ганцко — Ін Бом, Зеррукі (Смал, 46), Тімбер — Міламбо (Надже, 74), Хіменес, Пайшан (Уеда, 61).
Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Джака (Белосян, 81), Андріх, Грімальдо (Паласіос, 80) — Тер’є (Адлі, 71), Вірц (Алейш, 72) — Боніфейс (Шик, 62).
Попередження: Траунер.