Стрічка новин

23:10

Црвена Звезда — Бенфіка 1:2 Відео голів та огляд матчу 19.09.2024

22:55

Феєнорд — Баєр 0:4 Відео голів та огляд матчу 19.09.2024

21:47

Бенфіка з Трубіним обіграла Црвену Звезду

21:37

Баєр із дублем Вірца та дублем асистів Фрімпонга розбив Феєнорд

21:18

Ерік Гарсія повернувся до стартового складу Барселони на матч проти Монако

20:57

Райс та Жезус зіграють із перших хвилин проти Аталанти

20:25

Вірц забив дебютний гол у Лізі чемпіонів

18:43

Фрімпонг повернувся до стартового складу Баєра на матч проти Феєнорда

16:32

Діаш про 0:0 з Інтером: Манчестер Сіті грав чудово

14:48

Егіналду: Нам вдалося досить непогано стартувати в Лізі чемпіонів