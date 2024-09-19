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-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
ПСВ
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
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-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
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-
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-
01 жовтня
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-
Феєнорд
-
02 жовтня
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Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
Баварія
-
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ювентус
-
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Феєнорд — Баєр 0:4 Відео голів та огляд матчу 19.09.2024

19 вересня 2024

Феєнорд — Баєр, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 19 вересня 2024 року.

Баєр із дублем Вірца та дублем асистів Фрімпонга розбив Феєнорд

Команда Хабі Алонсо провела видатний перший тайм, після повернення до Ліги чемпіонів. 

Огляд матчу

Феєнорд — Баєр 0:4
Голи: Вірц, 5, Грімальдо, 30, Вірц, 36, Велленройтер, 45

Феєнорд: Велленройтер — Лотомба (Хадж Мусса, 60), Траунер (Мітчелл, 72), Белен, Ганцко — Ін Бом, Зеррукі (Смал, 46), Тімбер — Міламбо (Надже, 74), Хіменес, Пайшан (Уеда, 61).

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Джака (Белосян, 81), Андріх, Грімальдо (Паласіос, 80) — Тер’є (Адлі, 71), Вірц (Алейш, 72) — Боніфейс (Шик, 62).

Попередження: Траунер. 

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