Баєр із дублем Вірца та дублем асистів Фрімпонга розбив Феєнорд

Команда Хабі Алонсо провела видатний перший тайм, після повернення до Ліги чемпіонів.

Четвер, вечір Ліги чемпіонів УЄФА… Так, стоп, до цього теж треба звикати окремо, як і до нового формату проведення турніру загалом? Та ні, не треба — це просто організатори змагань вирішили не травмувати психіку вболівальників остаточно за переглядом збільшеної кількості матчів посеред тижня, тому перший тур нового розіграшу розтягнули на три дні, посунувши в розкладі зустрічі Ліги Європи та Ліги конференцій.

Отже, третій день поспіль графік трансляцій поділявся на дві фази, і в першій із них багато вболівальників могли після роботи й не встигнути на матч у Роттердамі, де на славетному Де Кейп місцевий Феєнорд приймав леверкузенський Баєр — чинного чемпіона Німеччини, який перервав гегемонію мюнхенської Баварії на внутрішній арені й, після року відсутності в головному клубному змаганні Старого Світу, повертався до великої гри.

Перший тайм цього матчу здивував як не своїм перебігом — тут було все прогнозовано, обидві команди грали у фірмовий атакувальний футбол і в центрі поля не затримувались, а от рахунок станом на перерву відверто здивував. 4:0 на користь гостей — і жодним чином така перевага не відображала те, що насправді відбувалось на футбольному полі.

Бо господарі атакували багато й доволі наполегливо, створюючи небезпеку всередині чужого штрафного, а у відповідь "фармацевти" ловили їх на швидких переходах і просто робили те, що не робив колектив Бріана Пріске — забивали голи. Уже на п’ятій хвилині Вірц скористався перехопленням від Андріха на правому фланзі атаки й здалеку пробив під праву стійку, оформивши свій перший гол у дебютному матчі в Лізі чемпіонів УЄФА.

Уже після половини першого тайму зіграла фірмова зв’язка на флангах Баєра, коли просто приголомшливий no-look пас від Боніфейса до правого краю штрафного Фрімпонг перевів на дальню стійку для Грімальдо, а потім нідерландець ще й асистував Вірцу під дубль під час однієї з контратак. І все це завершилось ще й автоголом Велленройтера, який на останніх секундах тайму ногою зрізав удар головою від Тапсоба з гострого кута в сітку власних воріт. Так, були моменти й у Феєнорда поміж цими голами, та кого це вже хвилювало?

У другому таймі німецький колектив погодився на втримання переможного рахунку й майстри статистики навіть нарахували шість ударів у виконанні команди Алонсо по чужих воротах, але половина з них була виконана від центральної лінії в якості авантюри, замість того, щоб витрачати зайві сили на чергові ривки за якимось примарним фантастичним розгромом.

Феєнорд натомість постійно атакував і навіть м’яч у ворота суперників одного разу спрямував Уеда, проте зробив це з офсайду, тож говорити особливо немає про що. Це той рідкісний випадок, коли команда програла з великим рахунком, але за грою, можливо, заслуговувала й на меншу, проте все одно поразку — леверкузенці були зразково вбивчими попереду до перерви.

У наступному турі нідерландський Феєнорд гостюватиме в каталонської Жирони, а леверкузенський Баєр прийматиме італійський Мілан.Феєнорд —0:4Вірц, 5, Грімальдо, 30, Вірц, 36, Велленройтер, 45Велленройтер — Лотомба (Хадж Мусса, 60), Траунер (Мітчелл, 72), Белен, Ганцко — Ін Бом, Зеррукі (Смал, 46), Тімбер — Міламбо (Надже, 74), Хіменес, Пайшан (Уеда, 61).Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Джака (Белосян, 81), Андріх, Грімальдо (Паласіос, 80) — Тер’є (Адлі, 71), Вірц (Алейш, 72) — Боніфейс (Шик, 62).Попередження: Траунер