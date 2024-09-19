Янг Бойз
0
Астон Вілла
3
17 вересня
19:45
Ювентус
3
ПСВ
1
17 вересня
19:45
Реал Мадрид
3
Штутгарт
1
17 вересня
22:00
Мілан
1
Ліверпуль
3
17 вересня
22:00
Баварія
9
Динамо Загреб
2
17 вересня
22:00
Спортінг Лісабон
2
Лілль
0
17 вересня
22:00
Спарта Прага
3
РБ Зальцбург
0
18 вересня
19:45
Болонья
0
Шахтар
0
18 вересня
19:45
ПСЖ
1
Жирона
0
18 вересня
22:00
Селтік
5
Слован Братислава
1
18 вересня
22:00
Брюгге
0
Боруссія Дортмунд
3
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
0
Інтер
0
18 вересня
22:00
Црвена Звезда
0
Бенфіка
2
19 вересня
19:45
Феєнорд
0
Баєр Леверкузен
4
19 вересня
19:45
Монако
-
Барселона
-
19 вересня
22:00
Атлетіко
-
РБ Лейпциг
-
19 вересня
22:00
Брест
-
Штурм
-
19 вересня
22:00
Аталанта
-
Арсенал
-
19 вересня
22:00
Штутгарт
-
Спарта Прага
-
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Брест
-
01 жовтня
19:45
Барселона
-
Янг Бойз
-
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
ПСВ
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
Інтер
-
Црвена Звезда
-
01 жовтня
22:00
Жирона
-
Феєнорд
-
02 жовтня
19:45
Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
Баварія
-
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ювентус
-
02 жовтня
22:00

Ерік Гарсія повернувся до стартового складу Барселони на матч проти Монако

19 вересня 2024

Ерік Гарсія, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Монако та каталонська Барселона.

Французький Монако та каталонська Барселона зіграють у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Луї II.

Аді Гюттер, після перемоги над Осером (3:0), залучив до стартового складу Сінго на правому фланзі оборони, тоді як Мінаміно розташується під нападником.

Ганс-Дітер Флік, на тлі розгрому Жирони в дербі (4:1), використав із перших хвилин Еріка Гарсію в опорній зоні.

Монако: Кен — Сінго, Керер, Салісу, Вандерсон — Камара, Закарія — Акліуш, Мінаміно, Бен Сегір — Емболо.

Запасні: Лієнар, Тезе, Матазо, Балогун, головін, Кайо Енріке, Мавісса, Уаттара, Іленіхена, Дьятта, Магасса.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — Педрі, Е. Гарсія — Ямал, Рафінья, Касадо — Левандовські.

Запасні: Пенья, Астралага, Торрес, Фаті, Торре, Віктор, Форт, Мартін, Домінгес, Куенка, Г. Фернандес, А. Фернандес.

Гра Монако — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Getty Images 19 вересня 2024 Монако — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.09.2024
   