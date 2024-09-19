Ерік Гарсія повернувся до стартового складу Барселони на матч проти Монако

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Монако та каталонська Барселона.

Французький Монако та каталонська Барселона зіграють у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Луї II.

Аді Гюттер, після перемоги над Осером (3:0), залучив до стартового складу Сінго на правому фланзі оборони, тоді як Мінаміно розташується під нападником.

Ганс-Дітер Флік, на тлі розгрому Жирони в дербі (4:1), використав із перших хвилин Еріка Гарсію в опорній зоні.

Монако: Кен — Сінго, Керер, Салісу, Вандерсон — Камара, Закарія — Акліуш, Мінаміно, Бен Сегір — Емболо.

Запасні: Лієнар, Тезе, Матазо, Балогун, головін, Кайо Енріке, Мавісса, Уаттара, Іленіхена, Дьятта, Магасса.



Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — Педрі, Е. Гарсія — Ямал, Рафінья, Касадо — Левандовські.

Запасні: Пенья, Астралага, Торрес, Фаті, Торре, Віктор, Форт, Мартін, Домінгес, Куенка, Г. Фернандес, А. Фернандес.



Гра Монако — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.