Райс та Жезус зіграють із перших хвилин проти Аталанти

Бергамаська Аталанта та лондонський Арсенал зіграють поміж собою в рамках першого туру Ліги чемпіонів УЄФА.
Джан П'єро Гасперіні, після перемоги над Фіорентиною (3:2), використав із перших хвилин Дзаппакосту на правому фланзі.
Мікель Артета, на тлі перемоги в дербі над Тоттенгемом (1:0), залучив до стартового складу Райса в центрі поля, тоді як Жезус гратиме на вістрі атаки.
Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері — Де Кетеларе, Ретегі, Лукман.
Запасні: Патрісіу, Россі, Коссуну, Куадрадо, Пашалич, Дзаніоло, Белланова, Самарджич, Палестра, Брешаніні, Влахович, Дель Лунго.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Тімбер — Райс, Парті, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі.
Запасні: Нето, Портер, Ківьйор, Троссар, Жоржиньо, Стерлінг, Калафіорі, Батлер-Оєдеджі, Гауер, Люїс-Скеллі, Нванері, М’Ганд.
Гра Аталанта — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.