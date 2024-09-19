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-
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-
02 жовтня
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-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
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Райс та Жезус зіграють із перших хвилин проти Аталанти

19 вересня 2024

Деклан Райс, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють бергамаська Аталанта та лондонський Арсенал.

Бергамаська Аталанта та лондонський Арсенал зіграють поміж собою в рамках першого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Джан П'єро Гасперіні, після перемоги над Фіорентиною (3:2), використав із перших хвилин Дзаппакосту на правому фланзі.

Мікель Артета, на тлі перемоги в дербі над Тоттенгемом (1:0), залучив до стартового складу Райса в центрі поля, тоді як Жезус гратиме на вістрі атаки.

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері  — Де Кетеларе, Ретегі, Лукман.

Запасні: Патрісіу, Россі, Коссуну, Куадрадо, Пашалич, Дзаніоло, Белланова, Самарджич, Палестра, Брешаніні, Влахович, Дель Лунго.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Тімбер — Райс, Парті, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Нето, Портер, Ківьйор, Троссар, Жоржиньо, Стерлінг, Калафіорі, Батлер-Оєдеджі, Гауер, Люїс-Скеллі, Нванері, М’Ганд.

Гра Аталанта — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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