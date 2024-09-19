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-
02 жовтня
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Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
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Фрімпонг повернувся до стартового складу Баєра на матч проти Феєнорда

19 вересня 2024

Джеремі Фрімпонг, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють ротердамський Феєнорд та леверкузенський Баєр.

Ротердамський Феєнорд та леверкузенський Баєр зіграють у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Де Кейп.

Брая Пріске, після нічиєї проти Гронінгена (2:2), використав із перших хвилин Траунера в центрі оборони, тоді як Хван Ін Бом та Зеррукі розташуються в центрі поля, а Міламбо зіграє на правому фланзі атаки.

Хабі Алонсо, на тлі перемоги над Гоффенгаймом (4:1), залучив до стартового складу Фрімпонга на правому фланзі.

Феєнорд: Велленройтер — Лотомба, Траунер, Белен, Ганцко — Ін Бом, Зеррукі, Тімбер — Міламбо, Хіменес, Пайшан.

Запасні: Бейлов, Бергер, Смал, Уеда, Гонсалес, Іванушец, Карранса, Мітчелл, Хадж-Мусса, Зехіл, Надже, Осман.

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Джака, Андріх, Грімальдо — Тер’є, Вірц — Боніфейс.

Запасні: Коварж, Ломб, Гофманн, Артур, Шик, Телла, Адлі, Мукіеле, Алейш, Паласіос, Белосян.

Гра Феєнорд — Баєр почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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Баєр, Getty Images 19 вересня 2024 Ліга чемпіонів. 1 тур. Анонси і прогнози на матчі 19.09.2024
   