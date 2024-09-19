Гюттер: Монако буде тримати Ямала всією командою

Керманич Монако прокоментував підготовку до Барселони.

Французький Монако в першому турі Ліги чемпіонів УЄФА проведе домашній матч проти каталонської Барселони.

Монако — Барселона. Напередодні

Перед грою головний тренер "монегасків" Аді Гюттер розповів про підготовку власної команди.

"Не можна порівнювати матчі на Кубку Гампера та ігри Ліги чемпіонів, при всій повазі. Після тієї поразки, Барселона фантастично розпочала чемпіонат, здобувши п'ять перемог і забиваючи в середньому майже три м'ячі за гру, що є величезним показником.

Коли ми грали з ними, у них, як і у нас, не вистачало кількох гравців. Вони перебувають у геть іншій формі. За рахунок тієї гри Гансі Флік також зміг пристосувати команду до свого стилю.

Проте ми також мали хороший старт і ми будемо готові до великого матчу завтра ввечері.

Наша команда досить рівномірно підібрана за віком. У них є Левандовські і кілька молодих талантів, а у нас — Деніс Закарія, Такумі Мінаміно та інші досвідчені гравці, а також молоді таланти, подібні до Барселони.

Що я можу сказати своїм футболістам перед цією грою? Мені не доводиться зайвий мотивувати. Коли ви чуєте гімн Ліги чемпіонів, усі з нетерпінням чекають на стартовий свисток. Грати проти Барси вдома — немає кращого для нас варіанту, якщо випав такий суперник. Ми готові. Ми хотіли зіграти проти найкращих команд. Мої гравці готові, я готував їх до такої гри.

Ямал? Ми повинні зупинити його всією командою. Нам доведеться проявити багато мужності. Навіть якщо ми виведемо з гри Ламіна Ямала, за ним стоїть багато інших якісних гравців. Ми повинні захищатись як команда, і це те, що ми будемо робити.

Так, це дійсно буде найбільша команда, із якою ми зустрічались від початку цього сезону. Але ми грали з ними кілька тижнів тому, тому ми їх знаємо. Гансі Флік розробив свій власний стиль гри, із великим тиском на суперника. Я дуже поважаю його роботу.

Цю Барсу не можна порівнювати з Барсою шеститижневої давнини. Завтра ми хочемо викластись на повну.

Бен Єддер? Ви знаєте, що я вам відповім на це питання. Ми тут для того, щоб поговорити про Лігу чемпіонів і Барселону. Я ніколи не коментую особисті проблеми гравців. Я не робив цього в минулому і не буду робити сьогодні", — заявив австрійський фахівець.

Матч Монако — Барселона відбудеться 19 вересня, о 22:00.