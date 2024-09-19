Сімеоне: Атлетіко доведеться змагатись проти всіх

Керманич Атлетіко прокоментував підготовку до РБ Зальцбург.

Мадридський Атлетіко в першому турі Ліги чемпіонів УЄФА проведе домашній матч проти німецького РБ Лейпциг.

Атлетіко — РБ Лейпциг. Напередодні

Перед грою головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне розповів про підготовку власної команди.

"Завжди цікаво знову змагатись у Лізі чемпіонів. Я вже уявляю собі стадіон, який прагне побачити це змагання, побачити свою команду знову у важливому турнірі. Я сподіваюсь, що ми всі зможемо передати з трибун всю цю енергію і хвилювання, про які ми говоримо.

Формат турніру змінився, тож тепер ми повинні перемагати. Набирати очки. Неважливо, хто тобі протистоїть. Немає конкретних цифр, які можуть гарантувати тобі прохід раунд плей-оф, але при двох нічиїх і чотирьох перемогах ти можеш кваліфікуватися. Ви повинні перемагати — крапка.

Мені очевидно, що вісім кращих команд у цьому списку наберуть більше 20 очок. Ми вже бачили, наскільки сильні команди стартували, і це спонукає всіх нас націлюватись виключно на перемогу.

Я дивився матч Ліверпуль — Мілан у вівторок ввечері, і він мені дуже сподобався. Дуже динамічна, цікава гра. Ми бачимо, що це більш захоплююча Ліга чемпіонів для вболівальників, тому що всім командам потрібно перемагати. Нічиї допомагають, але тільки до певного моменту, якщо ти звісно хочеш бути у вісімці найкращих.

Нам доведеться змагатись проти всіх, тому що всі команди сильні, кожен суперник сильно виріс, і вони кидають нам виклик.

Альварес? Сумлінний та працьовитий хлопець, який, безумовно, може дати нам багато важливих речей. У нього була коротка відпустка, він приїхав до Атлетіко, почав грати з невеликою кількістю тренувань, потім поїхав назад до збірної.

Ми повинні йому допомогти. У нього є група товаришів по команді, які дуже добре працюють, і він потрібен нам у своїй найкращій формі.

Ми завжди будемо вимагати від нього все, що він може нам дати. Сподіваюсь, що гол минулої неділі — перший з багатьох.

Серлот також важливий гравець, незалежно від того, чи грає він 10, 20, 70 або 90 хвилин. Він відрізняється від інших наших форвардів, і нам потрібно, щоб він грав так само, як і раніше. Він мав моменти для взяття воріт майже в кожній грі, у якій грав.

Нам потрібно, щоб він був більш смертельним для суперників у завершенні атак, і він про це знає, тому що у нього є для цього необхідні здібності, тож ми будемо вимагати цього від нього.

Лейпциг? Це добре тренована команда, і вони грають у різних стилях. Проти леверкузенського Байєра вони відсиджувались і контратакували з дуже швидкими атакуючими гравцями, а проти берлінського Уніона вони атакували всю гру.

Вони мають важливу атакувальну присутність, із багатьма швидкими гравцями з півзахисту вперед, і сильними півзахисниками, які високо пресингують", — заявив аргентинський фахівець.

Матч Атлетіко — РБ Лейпциг відбудеться 19 вересня, о 22:00.