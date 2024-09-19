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22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
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Гвардіола: Манчестер Сіті зіграв краще, аніж у фіналі в Стамбулі, проте не переміг

19 вересня 2024

Хосеп Гвардіола, Getty Images

Керманич Манчестер Сіті прокоментував нічию проти Інтера.

У першому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні англійського Манчестер Сіті зіграв у нічию на власному полі проти міланського Інтера.

Манчестер Сіті — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився враженнями від виступу команди.

"Це був важкий матч. Інтер — чудова команда, яка дуже добре грає на контратаках і дуже добре захищається.

Але мені все сподобалося в діях моєї команди, тому що я розумію, проти кого ми грали. Інтер не випадково є чемпіоном Італії.

Можу сказати, що ми грали краще, аніж у фіналі в Стамбулі, і в другому таймі у нас було 4-5 моментів, а у суперників був лише один — за участі Лаутаро Мартінеса наприкінці гри, але, як виявилось, ми сього теж фантастична команда в захисті.

Немає нічого, що б мені не сподобалось у цій грі — мені все сподобалось! Я дуже щасливий, що можу атакувати з 11 гравцями на полі, які знають, як перекривати, як подвоювати зони. Коли у них м'яч, вони біжать уперед, і, звичайно, ми також не забували захищатись. Як мінімум, пару атак Інтера ми все ж таки зупинили.

На такому рівні ви не можете мати 20 моментів за гру. Сьогодні ми мали п'ять, і це вже краще, аніж у фіналі два роки тому, але ми цього разу не перемогли, а тоді — перемогли", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч англійський Манчестер Сіті проведе в гостях проти словацького Слована Братислава.

Джерело: Sportmediaset

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