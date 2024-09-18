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Манчестер Сіті та Інтер не відзначились голами

18 вересня 2024

Манчестер Сіті - Інтер, getty images

Рімейк тогорічного фіналу Ліги чемпіонів завершився нічиєю.

В рамках поєдинку першого туру загального етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті приймав на своєму полі Інтер. В стартовому складі "містян" з'явився Джек Гріліш, Савіньйо та Ріко Льюїс, тоді як у складі італійської команди з перших хвилин вийшов Мехді Таремі. Лаутаро Мартінес, Дензел Думфріс та Генріх Мхітарян залишились в запасі.

З перших команди продемонстрували високі швидкості й були доволі гострими, але до дійсно небезпечних моментів справа не доходила. Десь Тюрам бив з кута штрафного, десь Голанд не встигав на вбивчу позицію після прострілу. Забити норвежець міг вже в другій частині першого тайму, коли пробив з лінії штрафного — м'яч пройшов повз дальній кут, трохи не вистачило.

Трохи згодом Де Брюйне прострелив з лівого флангу, але Бернарду Сілва не влучив по м'ячу в центральній зоні. Бельгієць десь в цей проміжок часу отримав пошкодження. Тайм Кевін дограв, але на другу половину вже не з'явився. Пеп Гвардіола, який іноді може взагалі обійтись без замін, вирішив зробити одразу дві перестановки в перерві: Фоден замість Савіньйо та Гюндоган замість Де Брюйне.

Манчестер Сіті активно розпочав другу половину, але момент створив Інтер: Таремі відмінним пасом підключив Дарміана по флангу, а той вийшов майже віч-на-віч, втім вирішив віддати п'ятою — неточно. З часом "містяни" підвищували темп гри та на 70 хвилині розіграли класну атаку в чужому штрафному, а завершальний удар завдав Фоден — Зоммер врятував свою команду, відбивши удар з вбивчої позиції.

Інтер зовсім не забував про чужі ворота і навіть міг забити, коли Мхітарян відгукнувся на передачу з флангу від Думфріса й з 10 метрів пробив вище воріт. Кінець матчу залишився за Манчестер Сіті — господарі могли відзначитись двічі. Спочатку Гвардіол отримав м'яч на підступах до штрафного й потужно пробив — Зоммер врятував Інтер. А трохи ззгодом Гюндоган розстрілював ворота ударом головою після подачі з флангу, але пробив в руки Зоммеру. 

Манчестер Сіті — Інтер 0:0

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Сілва (Доку, 80), Родрі, Де Брюйне (Гюндоган, 46) — Гріліш, Савіньйо (Фоден, 46) — Голанд

Інтер: Зоммер — Біссек (Павар, 75), Ачербі, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 75), Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 81), Зелінські (Мхітарян, 66), Аугусто — Таремі, Тюрам (Мартінес, 65)

Попередження: Діаш

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