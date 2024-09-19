Індзагі: Хотів би привезти додому перемогу, але це все одно була чудова гра

Захисник Інтера прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

У першому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні міланський Інтер зіграв у нічию на полі англійського Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "змій" Карлос Аугусто поділився враженнями від виступу команди.

"Ми зіграли дуже хороший матч сьогодні, хлопці добре працювали разом. У нас було багато ситуацій, коли ми могли завдати шкоди захисту Сіті. У першому таймі ми грали добре на м’ячі, тоді як у другому довелось трохи постраждати.

Ми повинні продовжувати в тому ж дусі. На виїзді проти таких команд завжди непросто грати, але ми знаємо, що ми й самі доволі технічна команда, але нам потрібно ще більше працювати над завершенням в останніх двадцяти метрах до воріт.

У Таремі був чудовий шанс, а в другому таймі Дарміан міг пробити сам, але він вважав за краще віддати передачу на Бареллу.

Звичайно, що я хотів би привезти додому перемогу, але це все одно була чудова гра", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти сербської Црвени Звезди.