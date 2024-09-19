Біссек: Нічия — це справедлива оцінка докладених Інтером зусиль

Захисник Інтера прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

У першому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні міланський Інтер зіграв у нічию на полі англійського Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "змій" Ян Біссек поділився враженнями від виступу команди.

"Нелегко грати проти Сіті, але ми зробили все, що повинні були зробити, зігравши хороший матч. Нічия — це справедлива оцінка докладених нами зусиль.

Я дуже виріс у професійному плані за час виступів у складі Інтера. Я радий грати в матчах такого рівня й повністю задоволений довірою з боку тренера.

Ми повинні будемо зробити все можливе в наступних не менш важких та важливих протистояннях і, очевидно, у першу чергу думатимемо про дербі проти Мілана", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти сербської Црвени Звезди.