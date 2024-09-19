Аугусто: Манчестер Сіті завжди хочуть володіти м'ячем

Захисник Інтера прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

У першому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні міланський Інтер зіграв у нічию на полі англійського Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "змій" Карлос Аугусто поділився враженнями від виступу команди.

"Ми провели чудову гру і грали як одна команда. Це чудовий результат, і тепер ми думаємо про продовження нашого шляху.

Ми знали, що на Етіхаді важко грати, тому що Сіті завжди хочуть володіти м'ячем, але сьогодні ми могли б навіть і виграти. Утім, нічого страшного.

Нам залишилось зіграти сім матчів, і ми повинні думати про те, щоб добре виступити в наступних змаганнях.

Дербі проти Мілана? Ми готові зіграти чудовий матч, тому що ми знаємо, як приємно вигравати в дербі", — заявив бразильський виконавець.

Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти сербської Црвени Звезди.