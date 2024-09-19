Зелінські: Інтер грав на рівних з однією з найсильніших команд світу

Півзахисник Інтера прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Напередодні міланський Інтер зіграв у нічию в першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на полі англійського Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "змій" Пйотр Зелінські поділився враженнями від виступу команди.

"У мене, безумовно, залишились дуже хороші враження від цієї гри. Ми грали на рівних з однією з найсильніших команд світу. Ми створили багато моментів, щоб виграти матч, тому я дуже задоволений.

Ми — Інтер, і ми повинні показати, що завжди можемо перемогти будь-кого. Я долучився до особливої команди й клубу, мені дуже приємно грати в цьому колективі, і я завжди буду намагатися вдосконалюватись, щоб зробити свій внесок", — заявив польський виконавець.

Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти сербської Црвени Звезди.