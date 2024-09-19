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22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
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Чалханоглу: У Інтера були шанси вирвати перемогу

19 вересня 2024

Хакан Чалханоглу, Getty Images

Півзахисник Інтера прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Міланський Інтер напередодні зіграв у нічию в першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на полі англійського Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "змій" Хакан Чалханоглу поділився враженнями від виступу команди.

"Я думаю, що всі мають бути задоволеними цим результатом. Ми отримали задоволення від гри проти Сіті.

Безумовно, у нас були шанси вирвати перемогу, але ми показали, що можемо добре грати проти великої команди, і ми можемо бути задоволені цим результатом.

Ми хочемо продовжувати в тому ж дусі, хочемо показати, що проти великих команд ми можемо грати, бо ми — це Інтер, і ми можемо завдати суперникам неприємностей.

Грати тут, на Етіхаді, важко, але ми зіграли добре, будуючи гру від захисту, і нам це сподобалось. Я думаю, що обидві команди будуть задоволені цим здобутим заліковим балом. Ми, хоча й хотіли перемогти, але все одно задоволені.

Дербі проти Мілана? Зараз ми не думаємо про дербі, нам потрібно відпочити, нам потрібна енергія. Із завтрашнього дня будемо думати про це", — заявив турецький виконавець.

Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти сербської Црвени Звезди.

Джерело: ФК Інтер

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