Селтік — Слован Братислава 5:1 Відео голів та огляд матчу 18.09.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2024 року.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату шотландський Селтік на власному полі влаштував розгром словацького Слована з Братислави — 5:1.

Ще на початку гри "кельти" захопили ініціативу й забили відносно швидкий м’яч, після чого суперники ледь протримались до перерви, але вже в другому таймі нахапались м’ячів у власні ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Селтік — Слован Братислава у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Селтік — Слован Братислава 5:1

Голи: Скейлс, 17, Фурухасі, 47, Енгелс, 56 (пен.), Маеда, 70, Айда, 87 — Віммер, 60

Селтік: Шмейхель — Джонстон (Ролстон, 77), Картер-Вікерс (Трасті, 84), Скейлс, Тейлор — Енгелс, Макгрегор, Хатате (Бернарду, 77) — Кюн (Форрест, 71), Фурухасі (Айда, 77), Маеда

Слован Братислава: Такач — Блекмен, Кашія, Байрич, Віммер — Ігнатенко (Марчеллі, 76), Куцка (Гайдош, 85) — Барсегян (Саввідіс, 76), Толич, Вайсс (Мак, 76) — Стрелец (Мецоко, 85)

Попередження: Джонстон, Картер-Вікерс — Вайсс, Віммер, Толич