Слован Братислава з Ігнатенком розгромно поступився Селтіку

Шотландський клуб майже не залишив жодних шансів супернику.

У рамках першого туру основного раунду оновленої Ліги чемпіонів УЄФА Селтік на власному полі розгромив Слован із Братислави, в стартовому складі якого на полі з'явився український опорний півзахисник Данило Ігнатенко.

Шотландський колектив у домінуючій манері розібрався зі словацькою командою, відправивши у її ворота аж п'ять голів, тоді як гравцям Слована залишилося задовольнятися тільки голом "престижу" на 60-ій хвилині.

Щодо самого Ігнатенка, то на 55-ій хвилині українець "привіз" у ворота своєї команди пенальті, який успішно реалізував Енгелс. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 5:1 на користь "кельтів".

Селтік - Слован Братислава 5:1

Голи: Скейлс, 17, Фурухасі, 47, Енгелс, 56 (пен.), Маеда, 70, Айда, 87 - Віммер, 60

Селтік: Шмейхель — Джонстон (Ролстон, 77), Картер-Вікерс (Трасті, 84), Скейлс, Тейлор — Енгелс, Макгрегор, Хатате (Бернарду, 77) — Кюн (Форрест, 71), Фурухасі (Айда, 77), Маеда

Слован Братислава: Такач — Блекмен, Кашія, Байрич, Віммер — Ігнатенко (Марчеллі, 76), Куцка (Гайдош, 85) — Барсегян (Саввідіс, 76), Толич, Вайсс (Мак, 76) — Стрелец (Мецоко, 85)

Попередження: Джонстон, Картер-Вікерс — Вайсс, Віммер, Толич