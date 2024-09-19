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-
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Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
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Брюгге — Боруссія Дортмунд 0:3 Відео голів та огляд матчу 18.09.2024

19 вересня 2024

Брюгге — Боруссія Дортмунд, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2024 року.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату дортмундська Боруссія в гостях переграла бельгійський Брюгге — 3:0.

Після рівного першого тайму, у другій половині гри "джмелі" захопили ініціативу, однак розкрити чужий захист зуміли лише в заключній чверті ігрової години.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Боруссія Дортмунд у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Брюгге — Боруссія Дортмунд 0:3
Голи: Байно-Гіттенс, 76, 86, Гірассі, 90+3 (пен)

Брюгге: Міньйоле — Сейс (Саббе, 71), Ордоньєс, Мехеле, Де Кюйпер, Цоліс (Тальбі, 85) — Оньєдіка, Ванакен, Ветлесен (Верман, 85) — Ольсен, Нільссон (Жутгла Блан, 65)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Зюле, Шлоттербек, Бенсебаїні (Антон, 59) — Гросс (Байно-Гіттенс, 68), Джан, Забітцер (Нмеча, 68) — Брандт, Мален (Гірассі, 59), Адеємі (Буено Коуту, 87)

Попередження: Ветлесе

Джерело: MEGOGO

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