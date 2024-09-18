Боруссія Дортмунд дотиснула Брюгге у матчі Ліги чемпіонів

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія вирушила у гості до бельгійського Брюгге, де зуміла здобути розгромну перемогу з рахунком 3:0.
Нулі на табло зберігалися до 76-ої хвилини, допоки вихід на заміну Джеймі Байно-Гіттенса не додав "джмелям" динаміки у грі в атаці — у підсумку 20-річний англієць оформив дубль.
Крапку ж в цьому протистоянні поставив Серу Гірассі, який успішно реалізував пенальті у компенсований до другого тайму час.
Брюгге — Боруссія Дортмунд 0:3
Голи: Байно-Гіттенс, 76, 86, Гірассі, 90+3 (пен)
Брюгге: Міньйоле — Сейс (Саббе, 71), Ордоньєс, Мехеле, Де Кюйпер, Цоліс (Тальбі, 85) — Оньєдіка, Ванакен, Ветлесен (Верман, 85) — Ольсен, Нільссон (Жутгла Блан, 65)
Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Зюле, Шлоттербек, Бенсебаїні (Антон, 59) — Гросс (Байно-Гіттенс, 68), Джан, Забітцер (Нмеча, 68) — Брандт, Мален (Гірассі, 59), Адеємі (Буено Коуту, 87)
Попередження: Ветлесе